Изменения для украинских беженцев в Польше: что нужно знать

Украинцам ограничат список документов, с которым можно будет получить статус защиты.

В Польше украинцев ожидают изменения. В частности, в правительстве подготовили законопроект о правилах пребывания беженцев, которые должны быть введены с 1 июля.

Что изменится украинцам в Польше, передает uapl.info.

Восстановление идентификационного номера

Среди основных изменений – новый порядок получения, использования и восстановления идентификационного номера PESEL UKR для беженцев в Польше.

Согласно законопроекту, украинцы, которые будут прибывать в Польшу для получения временной защиты, должны будут получить PESEL UKR "сразу по прибытии".

Кроме того, ограничат список документов, с которым можно будет получить статус защиты. С 1 июля 2024 года PESEL UKR будут выдаваться только на основании действительного загранпаспорта гражданина Украины.

Отпечатки пальцев

В правительстве Польши предлагают при оформлении PESEL UKR собирать отпечатки пальцев у всех украинцев от 6 лет. Процедура связана с возможностью получить вид на временное проживание (карты избитую).

"При оформлении карты избитой отпечатки пальцев украинских граждан будут автоматически перенесены из реестра граждан Украины. А это вероятно, упростит процесс выдачи новых документов", — говорится в сообщении.

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Данные украинцев в польском регистре PESEL планируется дополнять образцом подписи. Это касается украинских подростков в Польше, которым на дату получения PESEL UKR не исполнилось 12 лет и образец подписи не требовался, а при подаче заявления на получение карты избитого они уже достигли этого возраста.

Обновление данных в реестре PESEL

Поскольку многие беженцы получили PESEL UKR не на основании загранпаспорта, украинцам нужно будет актуализировать свои данные в местных администрациях.

Требование позволит украинцам получить возможность получения беженцами вид на временное пребывание. При подаче документов на получение карты избитой в Польше учитываются исключительно данные из действительных загранпаспортов.

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Придется обновить данные в польском реестре PESEL от 1 июля 2024 г. и украинским гражданам, получившим статус на основании украинского паспортного документа, который на момент присвоения номера PESEL был недействительным или срок действия которого истек.

Добавим, глава МИД Польши Радослав Сикорский упрекнул Конгресс США за промедление с помощью Украины, подчеркнув, что государству уже не хватает ракет к ПВО и это может означать большую волну беженцев.

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