Изменил c 15-летней племянницей: жена отрезала пенис мужа и смыла его в унитаз

Она сама пришла в полицию.
В Бразилии женщина отрезала член своего мужа и смыла его в унитаз.
Об этом пишет Daily Star.
Она рассказала полиции, что нанесла ему увечья после того, как узнала, что любимый занимался сексом с ее 15-летней племянницей.
34-летняя женщина, имя которой не называется, совершила жестокое нападение в Атибае, недалеко от Сан-Паулу, 22 декабря. Как сообщили местные СМИ, привязав его конечности к кровати, она вытащила бритву и отрезала ему половой орган.
Затем жена сфотографировала отрезанную интимную часть тела, прежде чем спустить ее в унитаз. Позже она обратилась в полицию.
Появившись в местный участок вместе с братом, она заявила: "Добрый вечер, офицер, я пришла, потому что только что отрезала мужу пенис". На вопрос, почему она выбросила орган, она ответила офицерам, что сделала это после того, как услышала, что его можно пришить назад.
39-летний мужчина был найден живым. Его доставили в больницу, но пока что его состояние неизвестно.
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Женщину задержали и обвинили в покушении на убийство. Она утверждает, что начала нападение после того, как узнала, что ее муж занимался сексом с ее 15-летней племянницей.
Однако полиция не прокомментировала это заявление, кроме подтверждения того, что они изучают, могли ли существовать отношения по соглашению между мужчиной и девушкой. Возраст согласия в Бразилии – 14 лет.
Расследование продолжается.
Напомним, мать заложника ХАМАСа, которого случайно убил ЦАХАЛ, удивила обращением к убийцам своего сына. Она назвала виновных в трагедии.
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