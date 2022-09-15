Изменил мнение: Папа Римский назвал поставки оружия Украине "морально приемлемыми"

Папа Римский Франциск заявил, что "морально приемлемо" поставлять Украине оружие, чтобы она могло защитить себя от российской агрессии.

Об этом он сказал в разговоре с журналистами на борту самолета при возвращении из трехдневной поездки в Казахстан, сообщает Reuters.

"Это политическое решение, которое может быть нравственным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали", – сказал Франциск.

Понтифик привел принципы "справедливой войны", позволяющие пропорциональное использование смертоносного оружия для самозащиты от страны-агрессора.

"Самооборона – это не только закон, но и проявление любви к Родине. Кто не защищает себя, кто что-то не защищает, тот ее (Родину. – Ред.) не любит", – пояснил Папа.

Объясняя разницу между моральным и безнравственным снабжением оружия другой стране, Франциск сказал:

"Аморальным может быть намерение спровоцировать новую войну или продать оружие, которое (стране) больше не нужно. Мотивация — это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия", — сказал он.

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Франциск также призвал Киев быть открытым к возможному диалогу.

Отметим, что это мнение Папы о поставках оружия Украине значительно отличается от озвученной им позиции раньше. В мае Франциск в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera намекнул, что странам Запада не следует поставлять оружие Украине.

"Я не могу ответить, я очень далек, на вопрос, правильно ли поставлять (оружие, – ред.) украинцам. Понятно, что на этой земле испытывают оружие", – говорил он.

Ранее Папа Римский призвал не оправдывать войну религией, намекая на патриарха РПЦ Кирилла.

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