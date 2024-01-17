Изменилось ли отношение Лукашенко к ядерному оружию из-за действий Путина

Белорусский диктатор Александр Лукашенко планирует обсудить новую доктрину безопасности Беларуси с учетом получения от РФ ядерного оружия. Однако стопроцентного подтверждения получения Лукашенко такого типа вооружения до сих пор нет.

Об этом "24 канала" рассказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба.

По его словам, Лукашенко потерял всякий интерес к ядерному оружию. Случилось это после того, как диктатор понял, что Путин не вернет переданные России после распада СССР белорусские боеголовки. В то же время глава Кремля просто переместил свое СО на территорию Беларуси, из-за чего у Лукашенко нет возможности ею распоряжаться.

"На последнем совещании ОДКБ в Санкт-Петербурге, когда российские журналисты спросили о ядерном оружии, Лукашенко отвечал с потухшим взглядом. Его уже не радует эта тема, хотя в начале этого процесса он, как ребенок, радовался, что получил такую "игрушку", которая позволит ему руководить Беларусью до конца своих дней", – подчеркнул Сергей Бульба.

В то же время в доктрине ядерное оружие может фигурировать как российское. Но в случае объявления военного положения белорусские войска становятся частью совместной группировки с русскими.

В случае, если Россия будет применять ядерное оружие, Беларусь, согласно доктрине, будет готова ей в этом содействовать.

Напомним, что привлечение сухопутных войск соседней Беларуси до войны против Украины остается голубой мечтой российского диктатора Владимира Путина. Пока ситуация неизменная.

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