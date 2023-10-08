Изменим реальность на 50 лет: Израиль призвал жителей Газы немедленно покинуть регион

Израиль заявляет, что. будет наносить удары по объектам ХАМАСа везде.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал жителей Сектора Газа немедленно покинуть его, поскольку армия намерена провести военную операцию.

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Об этом сообщает The Times of Israel.

Во время обращения Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ применит "всю свою мощь" для уничтожения потенциала террористической группировки ХАМАС и заявил, что жители Сектора Газа "немедленно убирались".

"Мы выигрываем эту войну, но цена будет невыносимо высокой. Мы будем бороться с ними до победного конца и отомстим за этот черный день, который они подготовили для Израиля и его народа", — заявил премьер.

Он заявил, что Израиль будет наносить удары по объектам ХАМАСа везде, превращая места, где он "прячется и действует", в "города руины".

В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галлант угрожает изменить реальность в секторе Газа на 50 лет вперед.

"Они (террористы – ред.) не делали разницы между женщинами, детьми и пожилыми людьми, они нанесли вред всем. Скоро [ХАМАС] поймет, что допустил серьезную ошибку, и заплатит за нее… Мы изменим реальность в Газе на 50 лет вперед", – сказал Галлант в видеообращении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступил с комментарием по поводу атаки палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля из Сектора Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами.

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