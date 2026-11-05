Изменит ли разгром партии Трампа на выборах планы Путина относительно Украины: анализ The Times

Дональд Трамп и Путин / © ТСН

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Успех Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США дает Украине луч надежды на то, что обновленный парламент сможет сдерживать разворот президента Дональда Трампа в сторону Москвы. Топдемократы уже резко критиковали решение Трампа приостановить санкции против РФ и остановить военную и финансовую помощь Киеву.

Об этом пишет издание The Times.

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Хотя демократам может и удастся принять законопроекты о помощи Украине или более жесткие санкции против РФ, Трамп все еще сохраняет право вето. Чтобы преодолеть его, понадобится супербольшинство в две трети голосов в обеих палатах, что, по мнению аналитиков, будет сложно реализовать.

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«Я не думаю, что ситуация радикально изменится, поскольку внешняя политика будет оставаться в руках президента, — отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко. — В то же время новый Конгресс в целом может быть более критичным и пристальным к попыткам Трампа заключить соглашения с Путиным средством Украины или во время его возможных попыток снять санкции с России».

Контроль над Конгрессом предоставит Демократам возможность тщательно проверять политику Белого дома по Украине и даже инициировать расследование. В частности, они могут начать расследование в отношении Илона Маска из-за ограничений работы Starlink в Украине в прошлом месяце, которые к тому времени осложнили действия украинских военных (сейчас ограничения отменены — ред.).

Реакция Кремля: от официального спокойствия до реального опасения

В Москве спикер Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что Трамп будет продолжать «миротворческие усилия», и назвал Владимира Зеленского «главным препятствием» для мира, несмотря на то, что именно РФ отклонила несколько украинских предложений о прекращении огня. Первые за девять месяцев переговоры между РФ и Украиной при посредничестве США запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Заявления Пескова раздаются на фоне того, что количество жертв после российского удара по гуманитарному хабу в Запорожской области возросло до 40 человек.

Другие российские чиновники, например заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, пытаются приуменьшить значение выборов, заявляя о «двухпартийном антироссийском консенсусе» в США. Провоенные российские паблики также утверждают, что результаты выборов не изменят ход переговоров, поскольку они зависят от «реалий на земле».

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Однако за кулисами официальной риторики Москва понимает: поражение союзников Трампа свидетельствует о том, что ее ставка на личные отношения с президентом США становится слишком рискованной. Как сообщает Bloomberg, в Кремле больше не верят, что Трамп способен заставить Украину подписать мирное соглашение на условиях РФ.

«Для Москвы главный вывод состоит в том, что делать ставку исключительно на личные отношения с Трампом становится все более рискованным», — отмечает московский политический аналитик Илья Гращенков. — «Американская политическая система снова продемонстрировала свою способность ограничивать президентские власти».

Путин может изменить тактику и усилить удары

Поскольку Киев все чаще демонстрирует готовность игнорировать требования Трампа (в частности, по прекращению ударов по российским НПЗ), Владимир Путин, вероятно, попытается заставить Украину капитулировать путем усиления атак на гражданскую инфраструктуру.

По данным украинской военной разведки, Россия уже накопила резерв из 700 баллистических ракет и нескольких тысяч крылатых ракет.

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Несмотря на то, что для американских избирателей главными остаются внутренние экономические вопросы, решение Трампа прекратить прямую военную помощь Украине остается непопулярным. Согласно октябрьскому опросу Harvard CAPS / Harris, более 60% американцев поддерживают предоставление оружия Украине и введение новых санкций против России, если оно откажется прекратить вторжение.

Провал республиканцев на выборах: последние новости

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс — переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По промежуточным итогам Демократическая партия сформировала большинство и в Палате, и в Сенате.

Заметим, что демократы перехватили у республиканцев сразу шесть мест в Сенате. Особенно показательно, что среди них Техас, Канзас и Южная Каролина, где представители Демократической партии не побеждали в течение нескольких десятилетий.

Дональд Трамп заявил, что «совершенно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс, похвалив оппонентов за успешную избирательную кампанию. Впрочем, президент признался, что результаты голосования его удивили.

В то же время, Трамп предположил, что на настроения избирателей могла повлиять война с Ираном. Утрату позиций республиканцев он также объяснил тем, что его самого не было в избирательных бюллетенях.

Кроме того, президент США неожиданно изменил позицию по поводу причин удорожания горючего в стране. Теперь главным виновником роста цен он называет Иран, хотя раньше возлагал ответственность на Украину.

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