Изменится ли отношение США к Украине после выборов в Конгресс: аналитик объяснил

Ожидать какого-то глобального изменения политики в США в контексте Украины — не стоит. Уменьшение помощи для нашего государства – это радикальные взгляды депутатов, поддерживающих Трампа.

После выборов в Конгресс США отношение к Украине измениться не должно. Глобальная политика США не изменится.

Об этом в интервью ТСН рассказал эксперт по социально-политическим вопросам, политолог и аналитик Максим Джигун.

Также читайте Шон Пенн приехал в Киев и оставил свой "Оскар" в Украине до победы

“65% американцев поддерживают продолжение оказания помощи Украине: речь идет об экономической, гуманитарной и военной помощи. Какими бы ни были предвыборные лозунги и агитация отдельных партий, они вынуждены исходить из контекста настроений общества. Даже среди демократов есть отдельные представители, которые говорят, что не нужно сосредотачиваться на Украине. К счастью, это не влияет на глобальное направление политики. Во всяком случае, у Байдена остается “ленд-лиз”, который он может реализовывать без участия Конгресса”, — подчеркнул Максим Джигун.

Напомним, что президент США Джо Байден считает, что в случае победы на промежуточных выборах Республиканской партии его администрацию ожидают "ужасные два года".

Читайте также: