Измены, интриги и подмоченная репутация: кто из мировых лидеров попадал в секс-скандалы

Берлускони очень любил женщин / © Getty Images

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Сильным этому миру, как правило, ничто человеческое не чуждо. И многих президентов, премьеров, нет-нет и ловят на таком грешке, как излишняя любвеобильность и супружеская неверность. Однако последствия секс-скандалов у политиков разные: кто-то укрепляет свой рейтинг, а кто-то наоборот идет с запятнанной репутацией.

ТСН.ua предлагает вспомнить, кто из известных людей попадал в пикантные скандалы.

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Билл Клинтон, США, 1995-1997

Связь Билла Клинтона со стажером из Белого дома Моникой Левински едва не стоила ему президентского кресла. Скандальная история началась с дела Полы Джонс, которая в прошлом была сотрудницей правительства штата Арканзас, обвинившей Клинтона в сексуальных домогательствах. Во время суда прошла история с Левински. Клинтон возражал, что находился с ней в сексуальной связи. Впоследствии Левински отдала прокурору Кеннету Старру пленки с записями своих разговоров с коллегой Линдой Трипп, во время которых она рассказывает о своей связи с президентом в 1995-1997 годах, а также то самое знаменитое синее платье со следами спермы Клинтона. Клинтон был вынужден признаться, что занимался с Левинским оральным сексом и, пытаясь противостоять обвинениям, сказал крылатую фразу: «Это зависит от значения слова было».

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Доклад Кеннета Старра стал поводом для процедуры импичмента, начатой против Клинтона Палатой представителей в 1998 году. Клинтон был обвинен по четырем статьям: два случая лжесвидетельства, противодействие правосудию и злоупотребление служебным положением.

Жена закрыла глаза на измену Клинтона / © Associated Press

19 декабря 1998 года Палата представителей признала его вину по двум пунктам — лжесвидетельство на суде присяжных, который состоялся в августе 1998 года, и противодействие правосудию по делу Полы Джонс.

12 февраля Клинтон был оправдан по всем пунктам в Сенате. Пола Джонс отозвала свои обвинения против Клинтона после выплаты компенсации в размере $850 000. После голосования по импичменту в Палате представителей рейтинг Клинтона достиг абсолютного максимума — 73% (согласно данным CNN/USA Today/Gallup). Клинтона простили и общественность США, и супруга Хиллари, оказывавшая ему официальную поддержку во время скандала.

Клинтон и Моника / © Getty Images

Гарри Стоунсайфер, Boeing, 2005

Глава компании Boeing Гарри Стоунсайфер покинул свой пост в марте 2005 года после того, как стало известно о его связи с подчиненным. Дебра Пибоди занимала должность одного из вице-президентов Boeing. Внутреннее расследование компании показало, что роман с подчиненной «имел место по взаимному согласию, но серьезно нарушал деловую этику». В результате распался брак Стоунсайфера, длившийся 50 лет, через некоторое время он женился на Пибоди.

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Гарри Стоунсайфер / © Associated Press

Якоб Зума, ЮАР, 2005

Экс-президенту (в то время вице-президенту) ЮАР Якобу Зуму в 2005 году было вынесено обвинение в изнасиловании 31-летней женщины, которая была дочерью его покойного друга. Женщина была ВИЧ-инфицированной, и Зума знал об этом.

В 2006 году судом Йоханнесбурга Зума был оправдан с формулировкой, что секс произошел «по взаимному согласию». Это решение базировалось на показаниях самого Зумы и достаточно сомнительных психологических экспертиз — женщина продолжала настаивать на том, что ее изнасиловали. В 2007 году ей предоставили политическое убежище в Нидерландах.

Якоб Зума во время судебного заседания / © Getty Images

В суде Зума, занимавший в то время должность главы национального совета по борьбе со СПИДом, отметил, что не использовал презерватив, хотя ему было известно о болезни женщины. Он, по его словам, принял душ, «чтобы снизить риск заражения СПИДом». Процесс раскритиковали правозащитные организации, но на политической карьере Зумы это никак не сказалось: в 2009 году парламентом ЮАР был избран президентом.

Джулиан Ассанж, Wikileaks, 2010

Основателя скандально известного портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа обвинили в сексуальных преступлениях в декабре 2010 года.

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В августе 2010 года две женщины обратились в шведскую полицию, обвинив Ассанжа в «притязаниях» и в том, что Ассанж заставлял их к сексу без презерватива, хотя они были против. Ассанж был арестован в Лондоне и впоследствии отпущен под залог.

Джулиан Ассанж / © Associated Press

Сильвио Берлускони, Италия, 2011

С января 2011 года миланская прокуратура вела процесс против итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони (ныне уже покойного). Ему предъявлены обвинения в связи с несовершеннолетней проституткой Каримой эль-Маруг, известной как Руби.

Руби была одной из 33 женщин, участвовавших в секс-вечеринках под названием «бунга-бунга» на вилле Берлускони. Прокуратура пыталась привлечь к ответственности трех женщин, которые организовывали для премьера эти вечеринки.

Берлускони признался, что подарил Руби €45 000, чтобы та создала собственный центр красоты, однако отрицает, что занимался с ней сексом. По свидетельствам Берлускони, он подарил девушке деньги, чтобы спасти ее от проституции, поскольку его коснулась ее история.

Руби — женщина, с которой Берлускони крутил роман / © Getty Images

Итальянский премьер не в первый раз попадал в сексуальные скандалы: в марте 2009 года его вторая жена Вероника Лариоо указала, что подаст на развод после того, как были опубликованы его фотографии с 18-летней моделью Наоми Летицией. Кроме этого, ею было написано открытое письмо, в котором она возмущалась тем, что Берлускони включил в список кандидатов от своей партии на выборах в Европарламент 2009 года слишком большое количество «молодых красивых женщин», совершенно не имеющих политического опыта.

В результате скандалов в апреле 2011 года рейтинг Берлускони снизился до рекордного минимума 31%.

Франсуа Олланд — измена по-французски

Франсуа Олланд занял пост президента Франции в мае 2012-го, а уже через год, согласно опросу, проведенному среди французов, стал самым непопулярным главой государства за всю историю страны. Нелюбовь народа он заслужил не только своими политическими действиями, но и стилем жизни.

На момент, когда Франсуа стал президентом, он состоял в гражданском браке с 48-летней телеведущей и журналистом Paris Match Валери Триервейлер, которая самым беззастенчивым образом забрала его из семьи, где подрастали четверо детей.

Олланд и Жюли / © Associated Press

Когда журнал Closer написал о романе главы Франции с 42-летней актрисой Жюли Гайе, обманувшую первую леди никто не жалел. Даже узнав, что предательство мужчины привело Валери Триервейлер к нервному срыву, ей пришлось лечь на реабилитацию в клинику где-то под Парижем.

А 60-летний Франсуа Олланд не стал тянуть резину, официально заявив, что принял решение расторгнуть отношения с гражданской женой после семи лет брака: «Между мной и Валери Триервейлер все кончено. Я до сих пор испытываю к ней теплые чувства, но мы расстались по взаимному согласию».

Олланд и Жюли / © Associated Press

Президент Израиля

Президент Израиля Моше Кацав — один из первых, кто поплатился за свои интриги реальным криминальным сроком. Летом 2006 года он был обвинен в изнасиловании своей сотрудницы. Подобный скандал стал первым в истории Израиля. В течение нескольких месяцев еще несколько разных женщин засвидетельствовали против Кацава. Израильский президент обвинялся в нарушении доверия, мошенничестве и участии в незаконном прослушивании телефонных разговоров.

Сначала он согласился с прокурорами признать себя виновным в сексуальных злоупотреблениях во избежание более серьезных обвинений, но впоследствии передумал и возразил обвинения в изнасиловании. Согласно сообщениям, 65-летний Моше Кацав расплакался в зале суда, когда услышал приговор, закричав судьям: «Вы ошиблись! Это ложь! Те женщины знают, что это ложь».

Моше Кацав / © Associated Press

В результате скандала Кацав в 2011 году был приговорен к 7 годам лишения свободы и двум годам условного наказания за изнасилование, непристойные действия, сексуальные домогательства и препятствование правосудию.

После того, как Кацава признали виновным, израильские медиа назвали тот судебный процесс «политическим землетрясением», а премьер-министр Беньямин Нетаньяху сказал, что это «печальный день для Израиля и израильтян.

Из семи назначенных ему лет заключения Кацав отбыл всего пять. В 2016 году он вышел на свободу.

Доминик Стросс-Кан

Для бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана обвинение в изнасиловании стало концом его политической карьеры. Еще в 2008 году политика обвиняли в сексуальных домогательствах, но настоящий скандал разразился в мае 2011 года, когда Стросс-Кан был обвинен в изнасиловании 32-летней горничной в отеле Sofitel New York.

Доминик Стросс-Кан / © Associated Press

В результате Стросс-Кан покинул свой пост главы МВФ. Однако 23 августа 2011 года все обвинения против Стросс-Кана были сняты. Адвокат бывшего главы МВФ утверждает, что это был политический сговор. Доказать это так и не удалось, и карьера Стросс-Кана закончилась на этом.

В 2011 он был фаворитом на предстоящих выборах президента Франции, однако бурный скандал в СМИ похоронил репутацию Стросс-Кана и свел на нет его шансы стать президентом.

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