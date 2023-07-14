Изнасиловал и заставил заниматься сексом друг с другом: в России "шеф" поиздевался над уборщицами

В Москве сварщик делал вид "шефа", он похитил, изнасиловал и заставил заниматься сексом друг с другом двух уборщиц.

Об этом пишет пропагандистский телеграмм-канал Baza.

В Москве сварщик предложил двум девушкам работу уборщиц. Он заманил их на заброшенную территорию одного из заводов. Там мужчина приказал девушкам навести порядок. Когда они начали убирать, он запер их. Тогда "шеф" приказал девушкам раздеться, после отказа он ударил уборщиц.

Мужчина изнасиловал девушек. А потом еще и заставил их заниматься сексом друг с другом.

После сексуального насилия мужчина отпустил потерпевших, и те вызвали полицию. Уже известно, что извращенцем оказался 43-летний мужчина. Пропагандисты утверждают, что он и потерпевшие — граждане Кыргызстана.

Напомним, в России окончательно запретили менять пол.

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