Изнасилования и кровавая резня: преступления "вагнеровцев", ошеломившие весь мир — расследование CBS

Российский ПИК "Вагнер" обвиняется в использовании изнасилований и массовых убийств для контроля над африканским золотодобывающим городом.

Задолго до того, как ЧВК "Вагнер" стала общеизвестной в Украине, наемники действовали в некоторых частях Африки, и их обвиняют в совершении подобных зверств, в которые сложно поверить, там.

Предлагаем вам адаптацию расследования CBS News, в котором раскрыты детали потрясающих преступлений русских наемников.

Российский ЧВК "Вагнер" снова объявил о контроле над украинским городом Бахмут — заявление, которое отрицает Киев и утверждает, что его силы все еще воюют юго-западнее промышленного города и продвигаются вокруг его флангов. Из-за густого тумана трудно определить, действительно ли завершилось одно из самых продолжительных и кровавых битв русско-украинской войны.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, давний соратник президента России Владимира Путина, заявил, что его войска взяли перерыв на несколько дней, поскольку их миссия в Бахмуте завершена, и он передает контроль над городом регулярным российским войскам.

Дым поднимается над зданиями в Бахмуте, месте жесточайших боев с российскими войсками в Донецкой области, 26 апреля 2023 г. AP Photo/Libkos

Наемники оставляют за собой кровавый след. Вместе с российскими военными они обвиняются в тысячах военных преступлений с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Но задолго до того, как ЧВК "Вагнер" стала общеизвестной в Украине, наемники действовали в некоторых частях Африки, и их обвиняют в совершении подобных зверств там.

Примечание: Этот материал содержит детали сексуального насилия и других преступлений, которые могут огорчать уязвимых людей.

Буча, Украина, апрель 2022 года

Фото: Associated Press

В первые месяцы русско-украинской войны, когда вражеские войска были вынуждены поспешно отступить из пригородов вокруг столицы Киева, были обнаружены места убийств в Буче.

Почти на каждом углу CBS News находили доказательства происходивших ужасов. Камеры зафиксировали тела мирных жителей со связанными руками, разбросанные когда-то мирными сельскими дорогами. Жители рассказывали ужасные истории о пытках, изнасилованиях и казнях без рассмотрения.

Украинские и международные следователи быстро ворвались в Бучу, чтобы задокументировать доказательства потенциальных военных преступлений, совершенных российскими войсками, включая наемников из известной жестокой группы "Вагнер".

Контроль "вагнеровцев" над Центральноафриканской Республикой

Вагнеровцы в масках вместе с местными агентами безопасности стоят на страже во время мероприятия, когда президент Центральноафриканской Республики Фостен-Аршанж Туадера выступает на сцене в сентябре 2022 года. Фото: CBS News

Буквально за год до этого произошла еще одна резня, но это была в тысячи километрах от Украины в городе Бамбаре в Центральноафриканской Республике. Однако не было шокирующих изображений и глобального внимания, поскольку СМИ не приветствуются ЦАР.

Ни один международный прокурор не прибыл, чтобы задокументировать массовое убийство мирных жителей, и никто не выступил с заявлением о причастности "вагнеровцев".

Фостен-Аршанж Туадер является президентом ЦАР с 2016 года. Его защищают боевики Вагнера, а в обмен на это российская компания получает контракты на добычу золота в стране.

История, которую рассказывает группировка, состоит в том, что наемники обучают солдат ЦАР и помогают им разгромить группы повстанцев, желающих свергнуть президента. Реальность такова, что группа Вагнер настолько полностью захватила страну, что может действовать безнаказанно, и ее обвиняют в применении ужасного насилия, чтобы обеспечить отсутствие конкуренции за поток дохода со стороны местных торговцев золотом.

ЦАР — страна, настолько охваченная страхом, что когда была создана специальная правительственная комиссия по расследованию возможных нарушений прав человека, не было сообщено ни о какой жестокости.

Но за страхом и устрашением скрывается правда.

Резня в Бамбаре

Рабочие добывают золото в открытом карьере в прииске Ндассима в Центральноафриканской Республике. Фото: CBS News

CBS News собрали рассказ о резне в золотодобывающем городе Бамбаре в феврале 2021 года от очевидцев, чьи имена были изменены, чтобы защитить их. Одной из них является Мадина, бежавшая из дома в ЦАР в соседний Камерун после того, как российские наемники напали на Бамбаре и захватили контроль над бизнесом ее семьи по торговле золотом.

Бамбари окружен золотыми приисками, годами поддерживавшими местную общину. Раньше Мадина жила в большом комплексе домов, но теперь она ограничена крошечным глинобитным домом в городке Гаруа-Булаи, на другой стороне границы с Камеруном, где есть место только для одной кровати.

Сидя на нем, она рассказала CBS News, что было около обеда 15 февраля 2021 года, когда "белые россияне пришли и уничтожили Бамбари".

Они просто начали стрелять везде, без причины, ни с кем не общаясь и не задавая никаких вопросов, – рассказала она. Мадина сказала, что была настолько напугана, что три дня пряталась под кроватью, не ев и не пив.

Мадина, беженец из Центральноафриканской Республики, лежит на своей кровати в глиняной хижине, где она нашла убежище в приграничном городе Гаруа-Булаи, Камерун, во время разговора с CBS News в апреле 2023 года. Фото: CBS News

"У нас стреляли с земли, а самолеты стреляли с неба", — сказала она. "Столько людей погибло, трудно было сосчитать".

Бамбари — преимущественно мусульманская община с очень специфическими ритуалами захоронения умерших. Работа Мадины после убийств заключалась в том, чтобы мыть тела застреленных женщин.

В тот день там был и сын Усман. По его словам, кровопролитие началось незадолго до полуденной молитвы.

“Сказать “убийство” – это ничего не сказать. Это была бойня. Как Армагеддон», – сказал он. “Они говорили по-русски. Даже на чеченском. Некоторые были в масках и с длинными бородами.

Власти ЦАР утверждают, что в то время проводилась операция по искоренению повстанцев, но некоторые из убитых были найдены в местной мечети Аль-Таква, а на фотографиях, сделанных после резни, видно, что ее стены испещрены от выстрелов.

На фотографии, включенной в письмо от Группы экспертов ООН по Центральноафриканской Республике от 25 июня 2021 года, видно повреждение мечети Аль-Таква в городе Бамбаре в результате обстрела. Фото: CBS News

Эти изображения были включены в отчет Организации Объединенных Наций, составленный группой экспертов по Центральноафриканской Республике, в котором было установлено, что правительственные войска ЦАР и российские войска 15 февраля 2021 расстреляли мирных жителей в мечети Бамбари, “несмотря на известное присутствие гражданских лиц и без уважения религиозного характера здания”.

"По словам очевидцев, с которыми встретилась группа, не было предпринято никаких усилий, чтобы отличить гражданских лиц от боевиков", — говорится в отчете ООН. Также отмечено, что как внутренние войска, так и русские инструкторы вошли в здание и продолжили стрелять внутри мечети, как подтверждают фотографические доказательства.

Согласно местным источникам, в результате боевых действий было 17 жертв, в том числе по крайней мере одна женщина, раненая случайным шаром. Хотя некоторые из жертв действительно были бойцами UPC [повстанцев], Комиссия также смогла подтвердить, что по меньшей мере шесть погибших были гражданскими лицами”.

На фотографии, включенной в письмо от Группы экспертов ООН по Центральноафриканской Республике от 25 июня 2021 года, видны повреждения от огнестрельного оружия и след поджога на ковре внутри мечети Аль-Таква в городе Бамбаре. Фото: CBS News

Расследование CBS News выявило, что мирные жители в тот день были убиты не только в мечети Бамбаре. Свидетели говорят, что людей без разбора расстреливали по всему городу.

Разрушенные семьи

Многие тела были доставлены в местную аптеку, которая была превращена в импровизированную клинику. Заведением руководил местный житель, известный как Мубарак. Он тщательно сосчитал тела и записал имена более 100 человек, убитых в тот день, большинство из которых были гражданскими.

Вскоре после этого Мубарак был похищен. Он просто исчез вместе со своим списком – имеющимися доказательствами. Его семья считает, что он мертв. Они даже устроили небольшие похороны, чтобы оплакать его.

Усман рассказал CBS, что одним из имен в списке Мубарака является имя его 25-летнего брата, бежавшего из золотых рудников, чтобы помочь их матери и сестре Альзине, когда его застрелили.

“Для “Вагнера” нет разницы между гражданскими лицами или армией, мужчинами или женщинами. На дороге была застрелена женщина и мой брат бежал к нашей матери, чтобы поднять тревогу», — сказал Усман CBS News. “Когда он бежал, у него выстрелил снайпер. Он был гражданским».

На семейном фото изображен 25-летний брат Усман, которого, по словам самого Усмана, застрелили российские наемники, когда он пытался скрыться, чтобы известить свою мать и сестру в городе Бамбаре, Центральноафриканская Республика, 15 февраля 2021 года. Фото: CBS News

В тот день сбежала и сестра Усмана Альзина. У нее было пустое лицо, когда она рассказывала о случившемся.

"Когда они вошли в наш дом, они приказали всем мужчинам выйти. Некоторых арестовали, других убили на месте", — сказала она. "Многие не вернулись".

Альзину отвезли на базу Вагнера, но воспоминания о том, что там произошло, были слишком травмирующими, чтобы она могла говорить вслух. В этот момент беседа была прервана, и всем пришлось переехать в другое место из соображений безопасности. Историю подхватил брат Альзины. Позже Усман рассказал, что ее изнасиловали, и это вызывает ужасный позор в их общине, о чем почти невозможно говорить.

"Она умоляла меня о прощении и сказала, что в тот момент, возможно, умерла", — сказал он.

Журналисты CBS встретили еще одну сестру Усмана, постигшую подобную судьбу.

"Они изнасиловали ее в нашем доме... это стало домом "вагнеровцев", где они пили и совершали ужасные действия", — сказал Усман.

С тех пор женщины не говорили об этом, но, очевидно, Усман несет бремя боли обеих своих сестер. Он часто плакал во время интервью.

"Что моя семья когда-нибудь сделала Владимиру Путину?", — спросил он. "Когда международное сообщество собирается убрать Вагнера с нашей земли?"

Это болезненно знакомый крик за полмира в Украине, где люди думают, сколько еще жизней унесет кровавая война Путина и сколько имен будет добавлено в потрясающий список жертв предполагаемых военных преступлений России и ЧВК "Вагнер".

По просьбе прокомментировать эту историю группировка отвергла вопросы CBS News как "хамские и провокационные" и настаивала, что кампания "не совершала этих преступлений".

"Этот факт подтверждается документами, которыми владеет правительство ЦАР", — говорится в заявлении ЧВК. "Поэтому мы просим вас обратиться к правительству".

Напомним, Управление верховного комиссара ООН по правам человека в начале декабря сообщило, что во время оккупации Бучи российские войска убили по меньшей мере 73 гражданских. Еще 105 возможных убийств вражеской армией ожидают подтверждения.

Добавим, что суд в Украине вынес приговор в виде 12 лет заключения двум российским военным, которые пытали женщин и детей в Бучанском районе.

Также мы писали, что два бывших зека, завербованных ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров и Алексей Савич рассказали ужасные истории, как на фронте казнили украинских детей. Улдаров рассказал, как расстрелял пятилетнего ребенка, а Савичев выполнил "приказ" убить всех украинских подростков 15-17 лет.

Позже Улдаров опроверг свои слова. В ответ журналист опубликовал разговор, где вагнеровец рассказывает, что ему приказали опровергнуть свои слова о преступлениях в Украине. Бывшему зеку пригрозили, что ему и его сыну "будет п**да".

Читайте также: