Изнасилования и кровавая резня: преступления "вагнеровцев", ошеломившие весь мир — расследование CBS

Российский ПИК "Вагнер" обвиняется в использовании изнасилований и массовых убийств для контроля над африканским золотодобывающим городом.
Задолго до того, как ЧВК "Вагнер" стала общеизвестной в Украине, наемники действовали в некоторых частях Африки, и их обвиняют в совершении подобных зверств, в которые сложно поверить, там.
Предлагаем вам адаптацию расследования CBS News, в котором раскрыты детали потрясающих преступлений русских наемников.
Российский ЧВК "Вагнер" снова объявил о контроле над украинским городом Бахмут — заявление, которое отрицает Киев и утверждает, что его силы все еще воюют юго-западнее промышленного города и продвигаются вокруг его флангов. Из-за густого тумана трудно определить, действительно ли завершилось одно из самых продолжительных и кровавых битв русско-украинской войны.
Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, давний соратник президента России Владимира Путина, заявил, что его войска взяли перерыв на несколько дней, поскольку их миссия в Бахмуте завершена, и он передает контроль над городом регулярным российским войскам.
Наемники оставляют за собой кровавый след. Вместе с российскими военными они обвиняются в тысячах военных преступлений с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Но задолго до того, как ЧВК "Вагнер" стала общеизвестной в Украине, наемники действовали в некоторых частях Африки, и их обвиняют в совершении подобных зверств там.
Примечание: Этот материал содержит детали сексуального насилия и других преступлений, которые могут огорчать уязвимых людей.
Буча, Украина, апрель 2022 года
В первые месяцы русско-украинской войны, когда вражеские войска были вынуждены поспешно отступить из пригородов вокруг столицы Киева, были обнаружены места убийств в Буче.
Почти на каждом углу CBS News находили доказательства происходивших ужасов. Камеры зафиксировали тела мирных жителей со связанными руками, разбросанные когда-то мирными сельскими дорогами. Жители рассказывали ужасные истории о пытках, изнасилованиях и казнях без рассмотрения.
Украинские и международные следователи быстро ворвались в Бучу, чтобы задокументировать доказательства потенциальных военных преступлений, совершенных российскими войсками, включая наемников из известной жестокой группы "Вагнер".
Контроль "вагнеровцев" над Центральноафриканской Республикой
Буквально за год до этого произошла еще одна резня, но это была в тысячи километрах от Украины в городе Бамбаре в Центральноафриканской Республике. Однако не было шокирующих изображений и глобального внимания, поскольку СМИ не приветствуются ЦАР.
Ни один международный прокурор не прибыл, чтобы задокументировать массовое убийство мирных жителей, и никто не выступил с заявлением о причастности "вагнеровцев".
Фостен-Аршанж Туадер является президентом ЦАР с 2016 года. Его защищают боевики Вагнера, а в обмен на это российская компания получает контракты на добычу золота в стране.
История, которую рассказывает группировка, состоит в том, что наемники обучают солдат ЦАР и помогают им разгромить группы повстанцев, желающих свергнуть президента. Реальность такова, что группа Вагнер настолько полностью захватила страну, что может действовать безнаказанно, и ее обвиняют в применении ужасного насилия, чтобы обеспечить отсутствие конкуренции за поток дохода со стороны местных торговцев золотом.
ЦАР — страна, настолько охваченная страхом, что когда была создана специальная правительственная комиссия по расследованию возможных нарушений прав человека, не было сообщено ни о какой жестокости.
Но за страхом и устрашением скрывается правда.
Резня в Бамбаре
CBS News собрали рассказ о резне в золотодобывающем городе Бамбаре в феврале 2021 года от очевидцев, чьи имена были изменены, чтобы защитить их. Одной из них является Мадина, бежавшая из дома в ЦАР в соседний Камерун после того, как российские наемники напали на Бамбаре и захватили контроль над бизнесом ее семьи по торговле золотом.
Бамбари окружен золотыми приисками, годами поддерживавшими местную общину. Раньше Мадина жила в большом комплексе домов, но теперь она ограничена крошечным глинобитным домом в городке Гаруа-Булаи, на другой стороне границы с Камеруном, где есть место только для одной кровати.
Сидя на нем, она рассказала CBS News, что было около обеда 15 февраля 2021 года, когда "белые россияне пришли и уничтожили Бамбари".
Они просто начали стрелять везде, без причины, ни с кем не общаясь и не задавая никаких вопросов, – рассказала она. Мадина сказала, что была настолько напугана, что три дня пряталась под кроватью, не ев и не пив.
"У нас стреляли с земли, а самолеты стреляли с неба", — сказала она. "Столько людей погибло, трудно было сосчитать".
Бамбари — преимущественно мусульманская община с очень специфическими ритуалами захоронения умерших. Работа Мадины после убийств заключалась в том, чтобы мыть тела застреленных женщин.
В тот день там был и сын Усман. По его словам, кровопролитие началось незадолго до полуденной молитвы.
“Сказать “убийство” – это ничего не сказать. Это была бойня. Как Армагеддон», – сказал он. “Они говорили по-русски. Даже на чеченском. Некоторые были в масках и с длинными бородами.
Власти ЦАР утверждают, что в то время проводилась операция по искоренению повстанцев, но некоторые из убитых были найдены в местной мечети Аль-Таква, а на фотографиях, сделанных после резни, видно, что ее стены испещрены от выстрелов.
Эти изображения были включены в отчет Организации Объединенных Наций, составленный группой экспертов по Центральноафриканской Республике, в котором было установлено, что правительственные войска ЦАР и российские войска 15 февраля 2021 расстреляли мирных жителей в мечети Бамбари, “несмотря на известное присутствие гражданских лиц и без уважения религиозного характера здания”.
"По словам очевидцев, с которыми встретилась группа, не было предпринято никаких усилий, чтобы отличить гражданских лиц от боевиков", — говорится в отчете ООН. Также отмечено, что как внутренние войска, так и русские инструкторы вошли в здание и продолжили стрелять внутри мечети, как подтверждают фотографические доказательства.
Согласно местным источникам, в результате боевых действий было 17 жертв, в том числе по крайней мере одна женщина, раненая случайным шаром. Хотя некоторые из жертв действительно были бойцами UPC [повстанцев], Комиссия также смогла подтвердить, что по меньшей мере шесть погибших были гражданскими лицами”.
Расследование CBS News выявило, что мирные жители в тот день были убиты не только в мечети Бамбаре. Свидетели говорят, что людей без разбора расстреливали по всему городу.
Разрушенные семьи
Многие тела были доставлены в местную аптеку, которая была превращена в импровизированную клинику. Заведением руководил местный житель, известный как Мубарак. Он тщательно сосчитал тела и записал имена более 100 человек, убитых в тот день, большинство из которых были гражданскими.
Вскоре после этого Мубарак был похищен. Он просто исчез вместе со своим списком – имеющимися доказательствами. Его семья считает, что он мертв. Они даже устроили небольшие похороны, чтобы оплакать его.
Усман рассказал CBS, что одним из имен в списке Мубарака является имя его 25-летнего брата, бежавшего из золотых рудников, чтобы помочь их матери и сестре Альзине, когда его застрелили.
“Для “Вагнера” нет разницы между гражданскими лицами или армией, мужчинами или женщинами. На дороге была застрелена женщина и мой брат бежал к нашей матери, чтобы поднять тревогу», — сказал Усман CBS News. “Когда он бежал, у него выстрелил снайпер. Он был гражданским».
В тот день сбежала и сестра Усмана Альзина. У нее было пустое лицо, когда она рассказывала о случившемся.
"Когда они вошли в наш дом, они приказали всем мужчинам выйти. Некоторых арестовали, других убили на месте", — сказала она. "Многие не вернулись".
Альзину отвезли на базу Вагнера, но воспоминания о том, что там произошло, были слишком травмирующими, чтобы она могла говорить вслух. В этот момент беседа была прервана, и всем пришлось переехать в другое место из соображений безопасности. Историю подхватил брат Альзины. Позже Усман рассказал, что ее изнасиловали, и это вызывает ужасный позор в их общине, о чем почти невозможно говорить.
"Она умоляла меня о прощении и сказала, что в тот момент, возможно, умерла", — сказал он.
Журналисты CBS встретили еще одну сестру Усмана, постигшую подобную судьбу.
"Они изнасиловали ее в нашем доме... это стало домом "вагнеровцев", где они пили и совершали ужасные действия", — сказал Усман.
С тех пор женщины не говорили об этом, но, очевидно, Усман несет бремя боли обеих своих сестер. Он часто плакал во время интервью.
"Что моя семья когда-нибудь сделала Владимиру Путину?", — спросил он. "Когда международное сообщество собирается убрать Вагнера с нашей земли?"
Это болезненно знакомый крик за полмира в Украине, где люди думают, сколько еще жизней унесет кровавая война Путина и сколько имен будет добавлено в потрясающий список жертв предполагаемых военных преступлений России и ЧВК "Вагнер".
По просьбе прокомментировать эту историю группировка отвергла вопросы CBS News как "хамские и провокационные" и настаивала, что кампания "не совершала этих преступлений".
"Этот факт подтверждается документами, которыми владеет правительство ЦАР", — говорится в заявлении ЧВК. "Поэтому мы просим вас обратиться к правительству".
Напомним, Управление верховного комиссара ООН по правам человека в начале декабря сообщило, что во время оккупации Бучи российские войска убили по меньшей мере 73 гражданских. Еще 105 возможных убийств вражеской армией ожидают подтверждения.
Добавим, что суд в Украине вынес приговор в виде 12 лет заключения двум российским военным, которые пытали женщин и детей в Бучанском районе.
Также мы писали, что два бывших зека, завербованных ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров и Алексей Савич рассказали ужасные истории, как на фронте казнили украинских детей. Улдаров рассказал, как расстрелял пятилетнего ребенка, а Савичев выполнил "приказ" убить всех украинских подростков 15-17 лет.
Позже Улдаров опроверг свои слова. В ответ журналист опубликовал разговор, где вагнеровец рассказывает, что ему приказали опровергнуть свои слова о преступлениях в Украине. Бывшему зеку пригрозили, что ему и его сыну "будет п**да".
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