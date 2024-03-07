Немецкий канцлер Олаф Шольц, очевидно, хочет, чтобы власти Украины согласились на мирные переговоры с Российской Федерацией.

Об этом пишет издание Politico.

Издание отметило, что нежелание Шольца идти ва-банк для Украины и передавать дальнобойные ракеты Taurus свидетельствует о том, что его конечная цель состоит в том, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры раньше, чем позже.

"В этом отношении немцам на руку играет отказ республиканцев в Конгрессе США продвигать очередной пакет помощи Украине", — отмечают журналисты.

При условии, что его коалиция неожиданно не распадется до этого времени, Шольца ждут выборы осенью 2025 года. Учитывая, что его личные рейтинги самые низкие за всю историю наблюдений для канцлера, коалиция в беспорядке, а экономика находится в упадке, ему нужна проблема, чтобы двигаться дальше.

"Это может стать шоком для многих за пределами Германии, но единственная сфера, где у канцлера постоянно есть хорошие результаты опросов внутри страны, – это его отношение к Украине", – пишет Politico.

Он изображает себя как Friedenskanzler, канцлер мира.

"Чтобы было совершенно понятно: как канцлер Германии я не буду отправлять ни одного из наших солдат Бундесвера в Украину", – заявил Шольц на прошлой неделе, имея в виду немецких военных.

Согласно опросу, около 20% немцев считают, что их страна должна делать больше для военной помощи Украины, тогда как 40% убеждены, что Берлин послал достаточное количество оружия, еще 40% полагают, что "это зашло слишком далеко".

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это "означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования".

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Путин ожидает, что Запад устанет от Украины и возлагает большие надежды на Дональда Трампа.

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