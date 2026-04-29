Изображение Трампа в паспорте США: Госдеп запускает ограниченную серию документов

Соединенные Штаты готовятся к выпуску ограниченной серии паспортов, в которых будет изображен действующий президент Дональд Трамп. Инициатива принадлежит Государственному департаменту США и приурочена к 250-летию подписания Декларации независимости.

Согласно данным западных СМИ , портрет Трампа будет размещен на внутренней странице документа — рядом с иллюстрацией подписания Декларации независимости 1776 года. Также в дизайне предусмотрено использование американского флага и золотой подписи президента.

В Госдепе отмечают, что новые паспорта будут иметь все стандартные уровни защиты и не будут отличаться по функциональности от обычных документов. В то же время, они будут доступны только ограниченным тиражом и, вероятно, будут издаваться в определенных учреждениях.

По информации источников, такие паспорта не предусматривают дополнительную плату. В то же время окончательно не понятно, смогут ли граждане отказаться от получения версии с портретом президента во время оформления документа.

Это решение является частью более широкой политики администрации Трампа, активно использующей символику и имя президента в государственных инициативах и памятных проектах.

