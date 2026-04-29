Изображение Трампа в паспорте США: Госдеп запускает ограниченную серию документов
В США планируют выпустить специальные паспорта с изображением президента Дональда Трампа – это часть празднования 250-летия независимости страны.
Соединенные Штаты готовятся к выпуску ограниченной серии паспортов, в которых будет изображен действующий президент Дональд Трамп. Инициатива принадлежит Государственному департаменту США и приурочена к 250-летию подписания Декларации независимости.
Согласно данным западных СМИ , портрет Трампа будет размещен на внутренней странице документа — рядом с иллюстрацией подписания Декларации независимости 1776 года. Также в дизайне предусмотрено использование американского флага и золотой подписи президента.
В Госдепе отмечают, что новые паспорта будут иметь все стандартные уровни защиты и не будут отличаться по функциональности от обычных документов. В то же время, они будут доступны только ограниченным тиражом и, вероятно, будут издаваться в определенных учреждениях.
По информации источников, такие паспорта не предусматривают дополнительную плату. В то же время окончательно не понятно, смогут ли граждане отказаться от получения версии с портретом президента во время оформления документа.
Это решение является частью более широкой политики администрации Трампа, активно использующей символику и имя президента в государственных инициативах и памятных проектах.
Напомним, что ранее в Белом доме назвали Трампа "королем" .
Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X опубликовал фото встречи Дональда Трампа с королем Великобритании Чарльзом III с неоднозначной подписью.