Изобретатель Nutella умер в возрасте 97 лет – фото

В Италии умер изобретатель Nutella Франческо Ривелла.

Об этом сообщает Need To Know.

Химик компании Ferrero ушел из жизни в возрасте 97 лет в пятницу, 14 февраля.

Он умер за несколько дней до десятой годовщины смерти основателя компании Ferrero Микеле Ферреро.

Итальянские СМИ называют Ривеллу "отцом Нутеллы", он помог создать самый известный в мире фундуковый спред.

Он родился в Барбареско и начал работать в Ferrero в 1952 году, еще до того, как компания стала многонациональной. Тогда ему было 25 лет, и он только что получил степень по броматологической химии в Турине.

Ривелла работал в "химической комнате" Ferrero, где родились некоторые из самых знаковых творений бренда. Он являлся частью команды, ответственной за изучение сырья для разработки новых продуктов. Они смешивали, чистили и дегустировали ингредиенты в поисках идеальных вкусов.

За свою длинную карьеру Ривелла стал старшим менеджером компании. Он был правой рукой Микеле Ферреро и они тесно сотрудничали.

Франческо Ривелла / Фото: Jam Press

Ривелла был другом итальянско-еврейского писателя, химика, пережившего Холокост, Примо Леви. Он также являлся президентом Ордена химиков Пьемонта.

После выхода на пенсию он жил в Альбе, где посвятил себя фруктовому хозяйству и традиционной игре в паллапуньо.

Ривелла был вдовцом, но оставил после себя троих сыновей, дочь и семерых внуков.

Прощание состоялось 17 февраля в Альбе, где он жил, а похоронили Франческо в Барбареско.

