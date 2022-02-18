Изобретение, дающее надежду: канадские ученые создали "универсальные" донорские легкие

Этот метод экспериментальный, его врачи применили впервые.

Изобретение, которое дарит надежду – в Канаде появились "универсальные" донорские легкие.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 18 февраля.

Ученые из Университета Торонто создали орган, который можно пересадить пациентам с любой группой крови. Эффекта достигли благодаря человеческим ферментам – легкие поместили в специальный аппарат, насыщенный их необходимыми соединениями. Этот метод экспериментальній, его врачи применили впервые, хотя и взяли за основу все предыдущие исследования в данной области.

Ученые надеются, что в будущем технология поможет в пересадке не только легких, но и других органов. Однако сначала следует провести клинические исследования – первые из них запланированы на следующий год.

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