"Изобретение Российской Федерации вычеркнуто": премьеры Украины и Румынии сделали совместное заявление

Украинское правительство отказывается от термина "молдавский язык". Отныне государственным языком Молдовы признан румынский.

Об этом премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил во время совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмигалем.

18 октября в совместном заявлении премьер-министры подчеркнули, что украинское правительство "решило вопрос искусственного разграничения между румынским и "молдавским" языками".

По их словам, теперь существует только один официальный язык — румынский.

"Я считаю, что этим решением правительства это изобретение российской федерации было вычеркнуто", — заявил Чолаку.

Он также поблагодарил Шмыгаля за признание "несуществования так называемого молдавского языка".

Тем временем в Украине, в Черновицкой области, сельсовет Тарасовцев признал румынский (молдавский) язык региональным. Румыны и молдаване составляют там 95% населения, по словам председателя, поэтому "и в быту, и в обращениях к сельсовету люди общаются на родном языке". Однако депутаты не определились, какой же язык сделать региональным — молдавский или румынский.

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