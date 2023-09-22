Изолированное племя амазонок разорвало чужака "как рыбу", чтобы изучить его внутренности

Племя отказывается от какого-либо контакта с цивилизацией и наказание за проникновение на его территорию может быть ужасающим.

Изолированное племя амазонок разорвало человека на части просто за то, что он зашел на их территорию.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Эколог Пол Розоли часто организует поездки в крупнейший тропический лес в мире, но предупреждает об опасности разозлить не связанные между собой племена. Он сказал, что эти отдаленные общины боятся посторонних и убьют их, как увидят.

Пол вспомнил как один мужчина, работавший в лесозаготовительной компании в этом районе, подвергся нападению и буквально был разорван на части преследовавшими его по лесу дикими членами племени.

Лес Амазонии / Фото: Associated Press

Несвязанные племена боятся и ненавидят даже людей, проживающих в одном районе.

"Один из местных парней, очень крутой по имени Виктор, они устроили засаду на некоторых из его людей", — сказал Пол.

Сестра Виктора и его зять были загнаны в угол. Не имея возможности спастись, очень изуродованное тело его зятя позже было найдено на пляже.

Он сказал: "С него содрали кожу на животе, удалили яички, отрезали руки и раскрыли желудок, чтобы посмотреть, что он ест".

Пол объясняет, что для членов одного племени чужаки кажутся настолько странными и непохожими, что зять Виктора воспринимался почти как научный образец.

"Мы для них настолько чужие, они нас не понимают, и поэтому они из любопытства выпотрошили его "просто как рыбу". Там нет никаких законов", — сказал Пол. "Как только они заметили зятя Виктора, они выпустили залп стрел. Они прострелили ему ногу, издали боевой клич и побежали из леса. Он знал, что не сможет бежать достаточно быстро, чтобы добраться до реки, и сказал жене просто бежать к ней. Она бежала, прыгнула в реку и просто плыла по Амазонке".

Племя амазонок разорвало человека на части / Фото: Getty Images

Когда спасатели прибыли на месту нахождения Виктора, они обнаружили, что пляж залит кровью и повсюду разбросаны стрелы.

"Им просто нужно было собрать его по кусочкам и уйти", — говорит Пол. "Вы не можете винить этих людей за подобные действия, потому что они родом из тех времен, когда их так преследовали. Предупреждения передавались от поколения к поколению. Бабушки и дедушки говорили своим внукам: "Прежде чем я умру, помни, что если эти посторонние достанутся до тебя, ты умрешь – поэтому сначала убей их".

Племена кажутся довольно небольшими – может быть, только 30 либо 40 особей – но реальный размер этих группировок остается неизвестным. "Все под лесом", – сказал Пол. "Амазонка – большой скрыватель всего".

Напомним, мужчина ошарашил, как добирается ежедневно на работу мимо 600 голодных крокодилов. Ему нужно пересечь австралийскую реку.

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