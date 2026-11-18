Изолированное племя Фото иллюстративное

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Редкие кадры показали представителей изолированного племени ава, которые вышли из отдаленной части бразильской Амазонии в соседнюю общину и попросили еду. По данным правозащитников, коренные жители могли быть вынуждены покинуть лес из-за вторжения незаконных лесорубов, охотников и скотоводов на их земли.

Об этом говорится в материале dailymail со ссылкой на видео так называемой исторической встречи, обнародованной организацией Survival International.

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Событие произошло в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. В соседнее поселение вышли около 20 представителей племени ава, частично живущего в добровольной изоляции.

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В Амазонии около 20 представителей изолированного племени ава вышли в соседнюю деревню и попросили еду Фото Survival International.

В правозащитной организации отметили, что подобный контакт с представителями племени в последние десятилетия был очень редким. По их оценкам, появление ава могло быть связано с давлением посторонних людей, проникающих на их территорию.

Что известно о встрече с племенем ава

Встреча состоялась вблизи контрольного пункта доступа, охраняемого государственной службой. Представители племени пришли в деревню, расположенную на территории коренного народа Арарибойя, где проживают гуаджахара.

По данным Survival International, ава попросили ямс — корнеплод, являющийся традиционной едой в регионе, и забрали его обратно в лес. Местные лидеры рассказали, что жители села Тавари предложили им еду.

На видео, снятом представителями народа гуаджахара, видны мужчины, женщины и дети на краю леса. Они частично прикрыты растительностью, имеют бусы и головные уборы из перьев. Мужчины держат луга и длинные стрелы.

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Бразильское агентство по коренным народам Funai заявило, что проверяет видео и сообщения в соцсетях о контакте с представителями изолированного племени ава на территории Арарибойя в штате Мараньян.

Ведомство активировало план реагирования на случаи контакта с изолированными коренными народами. Его цель — минимизировать риски для здоровья людей. В то же время Funai подчеркнуло, что государство не пытается устанавливать контакт с племенем, а официальная политика остается политикой невмешательства.

Почему племя ава оказалось под угрозой

Представители племени ава традиционно живут благодаря охоте и уборке пищи. Однако в последнее время они все чаще сталкиваются с вторжениями незаконных лесорубов, охотников и скотоводов.

Survival International обнародовала видео по просьбе коренной группы «Хранители Амазонии», которая выступает против незаконной вырубки лесов и вторжения скотоводов.

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Причины, по которым ава вышли к людям, окончательно не установлены. В то же время правозащитники предполагают, что племя могло искать пищу из-за давления посторонних на его территорию.

Руководитель Survival Brasil Сара Шенкер назвала встречу кризисным моментом и сигналом для властей. Она призвала бразильские органы усилить борьбу с незаконным проникновением на землю АВА.

По предварительным оценкам Survival International, около 100 представителей ава могут оставаться в изоляции. В то же время это не актуальная перепись населения. Остальные представители народа живут в поселениях и поддерживают контакты с внешним миром.

Дети и пожилые люди вызывали беспокойство из-за истощения

Организация коренных народов штата Мараньян COAPIMA заявила, что встреча с ава свидетельствует о необходимости осторожных действий со стороны ответственных служб. Незапланированные контакты могут представлять угрозу для изолированных групп из-за риска заражения болезнями и других опасностей.

Представители местной общины также обратили внимание на физическое состояние некоторых членов племени, особенно детей и пожилых людей. По их словам, у людей были заметны признаки сильного истощения.

Коренные народы, живущие в изоляции, особенно уязвимы к инфекциям, поскольку раньше могли не контактировать со многими патогенами, распространенными среди населения внешнего мира.

Лесные охранники сами становятся жертвами насилия

Территория Арарибойи также является домом для народа гуаджахара. Его представители, известные как лесные охранники, годами следят за своими землями и противодействуют незаконному проникновению посторонних.

По словам Шенкер, эта деятельность приводила к насилию в отношении общины, в частности, к убийствам ее представителей. Она подчеркнула, что ответственность за защиту коренных территорий лежит на правительстве Бразилии.

«Единственный способ, которым они смогут выжить, — это если посторонних навсегда не будут допускать в их лес», — заявила Шенкер.

Правозащитница также подчеркнула, что организация предпочитала бы не видеть таких кадров, если бы это означало, что ава могут спокойно жить в своем лесу, охотиться, рыбачить и собирать пищу, не подвергаясь вторжениям.

По данным Survival International, в мире насчитывается 196 изолированных групп коренных народов в десяти странах Южной Америки, Азии и Тихоокеанского региона. Около 95% из них живут в Амазонии, в том числе 124 группы — в Бразилии.

Папа Римский / © Associated Press

Папа Римский осудил уничтожение Амазонии

На фоне этой ситуации Папа Римский Лев XIV в воскресенье осудил эксплуатацию Амазонских джунглей и призвал католиков упорно противодействовать вырубке лесов и загрязнению, вызванному добычей золота и нефти.

В ходе встречи с представителями коренных народов в перуанском городе Пукальпа он также выразил возмущение убийствами лидеров общин, выступающих против уничтожения лесов.

«Многих лидеров коренных народов убили за защиту их территорий. Кровь этих братьев взывает к Богу и требует справедливости!» — заявил понтифик.

Он призвал расследовать эти убийства и обеспечить защиту коренных народов, борющихся за сохранение своих земель.

Напомним, Амазонии грозит сильнейшая засуха из-за Эль-Ниньо. Согласно последним прогнозам метеослужбы, к январю в регионе может сформироваться «чрезвычайно опасная аномалия осадков». Также ожидается повышение температуры воздуха.

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