Израиль атаковал нефтехранилища в Иране: в Тегеране горит нефтеперерабатывающий объект

Израиль

Израиль начал новую фазу военной операции против Ирана и нанес удары по объектам нефтяной инфраструктуры. В Тегеране после атаки вспыхнул пожар на одном из нефтеперерабатывающих предприятий.

Об этом сообщает CNN.

По информации израильских военных, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует нефтехранилища на территории Ирана. В частности, удары наносятся по объектам в столице страны, которые используются для хранения и распределения горючего, в частности для военных нужд.

В заявлении израильских сил отмечается, что эти удары являются частью операции по уничтожению инфраструктуры, поддерживающей военные возможности Ирана.

"Это значительный удар, который является еще одним шагом в нанесении ущерба военной инфраструктуре иранского террористического режима", - заявили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что после атаки над нефтеперерабатывающим заводом в районе Шахран в Тегеране поднялись пламя и густой черный дым.

Пока официальной информации о возможных жертвах или масштабе разрушений нет.

Новый лидер Ирана

Ассамблея экспертов Ирана избрала нового Верховного лидера. Им стал сын бывшего аятоллы Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи. Это решение было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции.

Государственные иранские СМИ сообщили , что церемония прощания с экслидером аятоллой Али Хаменеи начнется сегодня, 4 марта, на молитвенной площадке Имама Хомейни в Тегеране. Она продлится три дня, а о похоронной процессии будет объявлено после ее окончательной сборки.

Ликвидация Хаменеи

Во время операции США и Израиля утром 28 февраля был атакован дворец верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. На объект сбросили 30 бомб. Резиденция испытала сильные разрушения.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи во время ракетных ударов. Власти объявили 40-дневный общенациональный траур. Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал список других ликвидированных иранских чиновников. В частности, министр обороны.