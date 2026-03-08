- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 2 мин
Израиль атаковал нефтехранилища в Иране: в Тегеране горит нефтеперерабатывающий объект
Израиль начал новую фазу операции против Ирана и нанес удары по нефтяной инфраструктуре. После атаки в Тегеране вспыхнул пожар на одном из нефтеперерабатывающих объектов – над районом поднялись пламя и густой дым.
Об этом сообщает CNN.
По информации израильских военных, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует нефтехранилища на территории Ирана. В частности, удары наносятся по объектам в столице страны, которые используются для хранения и распределения горючего, в частности для военных нужд.
В заявлении израильских сил отмечается, что эти удары являются частью операции по уничтожению инфраструктуры, поддерживающей военные возможности Ирана.
"Это значительный удар, который является еще одним шагом в нанесении ущерба военной инфраструктуре иранского террористического режима", - заявили в ЦАХАЛ.
Отмечается, что после атаки над нефтеперерабатывающим заводом в районе Шахран в Тегеране поднялись пламя и густой черный дым.
Пока официальной информации о возможных жертвах или масштабе разрушений нет.
Новый лидер Ирана
Ассамблея экспертов Ирана избрала нового Верховного лидера. Им стал сын бывшего аятоллы Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи. Это решение было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции.
Государственные иранские СМИ сообщили , что церемония прощания с экслидером аятоллой Али Хаменеи начнется сегодня, 4 марта, на молитвенной площадке Имама Хомейни в Тегеране. Она продлится три дня, а о похоронной процессии будет объявлено после ее окончательной сборки.
Ликвидация Хаменеи
Во время операции США и Израиля утром 28 февраля был атакован дворец верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. На объект сбросили 30 бомб. Резиденция испытала сильные разрушения.
В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи во время ракетных ударов. Власти объявили 40-дневный общенациональный траур. Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал список других ликвидированных иранских чиновников. В частности, министр обороны.