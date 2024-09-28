Израиль атаковал штаб "Хезболлы" в Бейруте: главарь террористов Хасан Насралла возможно ликвидирован

Удар был нанесен специальными противобункерными бомбами, которые предназначены для поражения целей под землей.

Израиль, возможно, ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу авиаударом по штабу террористов в столице Ливана в пятницу, 27 сентября.

Об этом пишет abcNews со ссылкой на слова высокопоставленного американского чиновника.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара погибли по меньшей мере два человека, еще 76 получили ранения.

По словам источника издания, в момент удара по штабу террористов, Насралла и несколько его помощников находились в Бейруте с коротким визитом. Удар был нанесен специальными противобункерными бомбами, которые предназначены для поражения целей под землей.

На момент публикации нет подтвержденной информации, удалось ли израильским силам ликвидировать Насраллу.

Президент США Джо Байден заявил, в Белом доме не знали о готовящейся атаке на Бейрут и не принимали участия в его подготовке.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на пресс-конференции после атаки по Бейруту, также заявила, что Израиль не предупреждал США о своих планах, а министр обороны Ллойд Остин разговаривал со своим израильским коллегой уже после того, как был нанесен удар.

"Эта операция произошла в течение последних нескольких часов. Мы все еще оцениваем событие и на данный момент не располагаем дополнительной информацией или какими-либо подробностями", — сказала Сингх.

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла точный удар по центральному штабу террористической организации "Хезболла" – бункеру, размещенному под жилым домом.

"Центральный штаб "Хезболлы" был намеренно построен под жилыми зданиями в самом центре района Дахия в Бейруте в рамках стратегии "Хезболлы" по использованию ливанцев в качестве живого щита", — заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Напомним, премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что Израиль не собирается прекращать боевые действия против "Хезболлы". Командующий израильской армией генерал Герцы Халеви приказал солдатам быть готовыми к возможному вторжению в Ливан.

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