Израиль атаковал ядерные и ракетные объекты Ирана: десятки самолетов нанесли мощный удар

Израиль ударил по Ирану

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В ночь на 18 июня Израиль нанес удары по нескольким стратегическим объектам на территории Ирана. В частности, были атакованы ядерные и ракетные объекты.

Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на ЦАХАЛ.

По данным Армии обороны Израиля, атаковали площадку по производству центрифуг, которые используются для обогащения урана, а также ряд объектов, связанных с производством вооружения.

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«Центрифуги — это машины, которые помогают обогащать уран. Обогащенный уран можно использовать как топливо для атомных электростанций и ядерных бомб. Израиль утверждает, что Иран пытается создать ядерную бомбу», — говорится в статье.

Во время атаки на столицу Ирана Тегеран было задействовано около 50 израильских самолетов.

По информации израильской армии, среди пораженных целей были заводы, где изготавливали сырье и детали для ракет класса «земля-земля» и «земля-воздух».

Ситуация на Ближнем Востоке

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее заявил, что его страна была вынуждена действовать против Ирана, поскольку Тегеран стремительно приближается к созданию ядерного оружия.

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В США президент Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Израиль, а Иран, по его словам, должен «поговорить, и поговорить немедленно».

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также обратил внимание, что война между Израилем и Ираном играет на руку России. В частности, Москва заинтересована в том, чтобы Израиль уничтожил иранскую нефтяную инфраструктуру.

Стоит отметить, что один из израильских авиаударов ликвидировал одновременно восемь высокопоставленных военных Ирана. Впоследствии Израиль уничтожил и нового главу Центрального штаба Хатам-аль-Анбия Али Шадмани, который пробыл в должности примерно 4 дня.