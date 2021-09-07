Израиль авиаударами ответил на выпущенные из Сектора Газа шары со взрывчаткой: видео

Израиль авиаударами ответил на выпущенные из Сектора Газа шары со взрывчаткой: видео

Израиль заявил об атаке на бетонный завод и объект по производству ракет ХАМАСа.

Армия обороны Израиля вечером в понедельник, 6 сентября, нанесла авиаудары по Сектору Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, которые вызвали пожары в Шаар ха-Негеве.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что самолеты израильских ВВС поразили объект по производству ракет ХАМАСа, а также военный комплекс с бетонным заводом в Хан-Юнисе.

В Цахале заявили, что ХАМАС использовал бетон для "строительства сети подземных террористических туннелей".

По данным израильских силовиков, эти объекты располагались в центре гражданского района в Секторе Газа. В то же время, по информации палестинских СМИ, обошлось без жертв и раненых.

Ранее в понедельник в районе Шаар ха-Негев на юге Израиля вспыхнули три пожара, вызванные запуском воздушных шаров со взрывчаткой из Сектора Газа.



Кроме того, как пишут в СМИ, недалеко от города Сдерот во время пулеметного обстрела со стороны палестинцев был поврежден израильский гражданский автомобиль.

فيديو لقصف طائرات الاحتلال لموقع للمقا..ومة جنوب قطاع # غزة pic.twitter.com/4MphdWKILv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021

29 августа Израиль атаковал военный комплекс ХАМАСа, который использовался для подготовки и производства оружия. Обстрел также стал ответом на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами.

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