Израиль бомбил объект, где Иран развивал возможности в создании ядерки: что известно (фото)

Израильские военные заявили об атаке на ядерный объект в Иране, который Тегеран использовал для разработки современных взрывчатых веществ и развивал критические возможности в создании ядерного оружия.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля, пишет The Times of Israel.

Кроме того, объект вблизи Тегерана, идентифицированный как комплекс Талеган, использовался для проведения секретных экспериментов в рамках проекта «AMAD» — тайной программы разработки ядерного оружия в 2000-х годах».

Отмечается, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по объекту, используя «точные» разведывательные данные. Комплекс был поражен во время волн ударов, которые военные совершали в этом районе в течение последних нескольких дней.

Спутниковые снимки Vantor, на которых виден объект Талеган 6 марта и 11 марта 2026 года.

Предыдущая атака на комплекс

Издание отмечает, что Тель-Авив атаковал комплекс Талеган в октябре 2024-го, когда совершил ответный удар на иранский обстрел в том же месяце. Впрочем, отмечают в ЦАХАЛе, недавно было обнаружено, что Иран «принял меры по восстановлению комплекса» после тех ударов.

"Иранский режим продолжает прилагать усилия для развития и развития возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия", - заявила Армия обороны Израиля.

Отмечается, что недавний удар является частью серии операций, направленных на дальнейшее разрушение ядерных стремлений иранского террористического режима.

Напомним, после начала операции в Иране американский спецпосланник Стив Виткофф рассказал о переговорах с Тегераном во время переговоров в начале этого года. Представители Ирана заявили, что имеют достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб, и хвастались наличием «неотъемлемого права» на обогащение ядерного топлива.