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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Израиль "демилитаризирует" Иран: поражен завод по производству дронов

Армия обороны Израиля заявила, что с 13 июня нанесла около 250 ударов по 720 отдельным объектам в Иране.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
удар по Ирану

Последствия удара по заводу в городе Исфаган

В воскресенье, 15 июня, израильские военные опубликовали беспрецедентное предупреждение для иранских гражданских лиц с предложением покинуть районы вокруг оружейных заводов. В тот же день Израиль нанес удар по предприятию по производству дронов в городе Исфаган.

Об этом сообщает Times of Israel

Со ссылкой на иранские СМИ израильское издание сообщило о сегодняшней атаке на объект, связанный с Министерством обороны Ирана, в городе Исфаган.

По информации издания Clash Report, речь идет о заводе, который занимался изготовлением ударных дронов.

Иранские СМИ также сообщили об ударах по заводу Shiraz Electronics в городе Шираз, компании, которая производит радары и электронное оборудование для иранских военных, сообщает американская надзорная организация. По данным CNN, объект был уничтожен.

Предварительно представитель Армии обороны Израиля полковник Авихай Адраи обратился к иранским гражданским лицам, которые находятся на объектах по производству военного оружия и во вспомогательных учреждениях, с предложением «немедленно эвакуироваться из этих районов и не возвращаться до дальнейшего уведомления».

«Пребывание вблизи этих объектов подвергает вашу жизнь опасности», — добавил он.

Военные сообщили, что ночью израильские ВВС нанесли бомбардировки нескольких иранских пусковых установок баллистических ракет, а также систем противовоздушной обороны и радаров

Кроме того, по данным Армии обороны Израиля, в течение ночи было поражено около 80 целей в Тегеране.

Среди целей в иранской столице были топливные склады, штаб-квартира Министерства обороны Ирана, «штаб-квартира ядерного проекта SPND» и другие цели, связанные с ядерной программой Ирана.

Истребители ВВС Израиля также нанесли удары по газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. Военные заявили, что эти топливные и газовые объекты используются Ираном в военных целях и для его ядерного проекта.

В общем, с начала пятницы, Армия обороны Израиля заявила, что нанесла около 250 ударов по 720 отдельным объектам в Иране.

Напомним, министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, что «Тегеран сгорит«, если обстрелы израильской территории ракетами будут продолжаться.

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Дата публикации
Количество просмотров
888
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