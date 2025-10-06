Израиль депортирует участников флотилии в Газу: среди них Грета Тунберг

Грета Тунберг

Шведская активистка Грета Тунберг, вместе с более чем 70 участниками международной флотилии покинут Израиль после того, как их задержали на кораблях, которые пытались прорвать морскую блокаду Сектора Газа.

Об этом пишет The Times of Israel.

Большинство из задержанных граждан разных стран будут доставлены в Грецию, откуда они смогут вернуться в свои страны, сообщили дипломатические службы соответствующих государств.

Среди тех, кто вылетит из Израиля, 28 граждан Франции, 27 греков, 15 итальянцев и 9 шведов. Отдельно в Испанию вернулся 21 испанец, однако еще 28 граждан этой страны остаются под стражей в Израиле.

Активисты находились на 42 судах флотилии Global Sumud, которая имела целью доставить символическое количество гуманитарной помощи в Газу и протестовать против израильской морской блокады, предотвращающей импорт оружия для ХАМАС. По данным ООН, в Газе продолжается гуманитарный кризис, а израильская сторона отвергает обвинения в блокировании гуманитарной помощи.

Израильские военные начали перехват судов в международных водах в среду, задержав более 470 человек. Министерства иностранных дел Италии и Греции сообщили, что их граждане вылетят в Афины, а Франция организует перевозку 28 своих граждан. Шведские СМИ сообщают, что Тунберг также должен отправиться в Грецию.

На воскресенье, 5 октября, часть активистов оставалась в израильской тюрьме Кециот, где, по словам правозащитников, условия содержания недостаточно безопасны. По информации организации Adalah, некоторые задержанные жаловались на ограниченный доступ к воде и пище и физическое обращение со стороны персонала. Грета Тунберг сообщила посольству Швеции о признаках обезвоживания и высыпания, вероятно вызванное постельными клопами, а также о длительном сидении на жестких поверхностях.

Израильское Министерство иностранных дел отвергло обвинения в жестоком обращении, назвав их «наглой ложью». Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, ответственный за пенитенциарную систему, заявил, что активисты флотилии «должны вести себя как террористы», и подтвердил, что их права соблюдаются.

Флотилия Global Sumud отправилась в конце августа и стала последней попыткой активистов бросить вызов израильской блокаде. Подобные миссии в июне и июле также были перехвачены, вызвав международную реакцию. В августе ООН сообщила о голоде в северной части Сектора Газа, который Израиль отвергает, обвиняя ХАМАС в систематическом присвоении гуманитарной помощи.

Сейчас ожидается новая девятисудочная флотилия Freedom Flotilla Coalition, которая направляется в Газу и также будет перехвачена израильским флотом. На одном из судов планируется около 100 активистов; суда отправились из Италии и приближаются к побережью Египта.

Напомним, что 31 августа из Барселоны отправилась флотилияпод руководством шведской активистки Греты Тунберг. Ее участники пытались прорвать морскую блокаду Израиля и доставить гуманитарную помощь, в частности еду, в Сектор Газа.