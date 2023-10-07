"Израиль должен поддержать Украину оружием": дипломат объяснил, как это повлияет на действия ХАМАС

Украинский дипломат объяснил, почему Израиль после эскалации вооруженного конфликта должен максимально поддержать оружиемУкраины.

Украинский дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что после нападения боевиков ХАМАС Израиль должен максимально поддержать оружием Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, он отметил, что Украина может использовать вооруженную поддержку от Израиля, чтобы нанести удар по союзникам ХАМАС.

"Хамас атакует Израиль. Иран поддерживает Хамас и снабжает оружием российских захватчиков. Россия поддерживает Иран и атакует Украину. Если Израиль хочет дать мощный асимметричный ответ – должен максимально поддержать оружием Украину против союзников своих врагов", — говорится в сообщении Чалого.

Напомним, утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа, в страну проникли палестинские военные.

Израильский политолог и подполковник запаса Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Арие Зайден рассказал о подробностях проникновения палестинских военных на территорию страны и о текущей ситуации.

ТСН.ua собрал все, что известно о вооруженном конфликте в Израиле.

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