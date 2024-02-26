Израиль готов перенести операцию в Рафаке: премьер назвал условие

Израильские войска готовы изменить сроки проведения операции у городов и Рафак на юге Сектора Газы, что удастся достичь договоренности боевиками ХАМАС об освобождении заложников.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, информирует CBS News.

"Если мы достигнем соглашения, его (сделка – ред.) будет несколько отсрочена. Но это произойдет. Если нам не удастся договориться, мы все равно сделаем это", — заявил он.

Кроме того, Нетаньяху отметил, что Израилю нужно было всего несколько недель после начала военной операции в Рафаке.

Премьер Израиля также отметил, что в городе находятся четыре из оставшихся шести батальонов боевиков. Он добавил, что переговоры по освобождению заложников продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что США подготовили резолюцию о временном прекращении огня в Секторе Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Бразилии сделал громкое заявление о войне в Газе и получил резкий ответ от Израиля.

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