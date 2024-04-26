Израиль готов пересмотреть планы наземной операции на юге Газы: названо условие

Вместе с тем, Израиль не собирается полностью прекращать войну.

Власти Израиля готовы пересмотреть свои планы по наземной операции в городе Рафах, расположенном на юге Сектора Газы, в контексте переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.

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Об этом сообщает The Times of Israel.

В сообщении указывается, что Израиль был готов пересмотреть запланированную операцию в городе Рафах, если будет "реальное предложение" по соглашению о перемирии с ХАМАС в обмен на заложников.

Вместе с тем, в Израиле настаивают, что не собираются полностью прекращать войну, как этого требует ХАМАС.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подверг резкой критике подход Израиля к ведению войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль нанес удар по российской установке С-300 в Иране.

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