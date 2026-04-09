ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Количество просмотров
36
Время на прочтение
2 мин

Израиль готов снова воевать: Нетаньяху сделал жесткое заявление после перемирия США и Ирана

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между США и Ираном не означает завершения конфликта, а является лишь этапом, после которого возможно возобновление боевых действий.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Нетаньяху / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между США и Ираном является лишь промежуточным шагом и не изменяет стратегических целей его страны.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает The Times of Israel .

По словам Нетаньяху, Израиль настроен довести свою операцию до завершения — дипломатическим путем или силой.

"И я хочу ясно заявить: у нас все еще есть цели, которые нужно завершить, и мы достигнем их путем соглашения или возобновив боевые действия. Мы готовы вернуться в бой в любой необходимый момент. Наш палец на спусковом крючке", - подчеркнул он.

Премьер также отметил, что договоренность между США и Ираном не стала неожиданностью для Израиля. По его словам, страна достигла значительных результатов и сейчас находится в более сильной позиции, тогда как Иран ослаблен.

Нетаньяху подчеркнул, что Тегеран уже вступил в переговоры в изможденном состоянии и согласился на ряд условий. В частности, речь идет об открытии Ормузского пролива без предварительных требований, а также отказе от условий снятия санкций, компенсаций и прекращения огня в Ливане.

В то же время премьер подчеркнул: несмотря на перемирие, Израиль не отказывается от своих целей в Иране и готов действовать решительно в случае необходимости.

Перемирие между США и Ираном — последние новости

Напомним, Израиль в среду, 8 апреля, нанес массированный удар по Ливану. ЦАХАЛ заявил о самой большой атаке и 100 целях за 10 минут. Удары были нанесены по командным центрам и военным объектам «Хезболлы» в Бейруте, Бекаа и южном Ливане.

В этот же день войска США и Израиля вроде бы обстреляли иранский нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Иран ответил ударами по целям в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.

Ранее премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху согласился на предложенное Трампом двухнедельное перемирие с Ираном , но только при условии открытия Ормузского пролива и прекращения атак в регионе. В то же время, Израиль не распространяет это перемирие на Ливан и оставляет за собой право продолжать боевые действия на этом направлении.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie