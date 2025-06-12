Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана / © Associated Press

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Официальным лицам США сообщили, что Израиль полностью готов начать операцию против Ирана. Именно поэтому в Вашингтоне посоветовали американцам покинуть опасный регион.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.

В США ожидают, что после израильской атаки Иран может нанести удар по определенным американским объектам, в частности в соседнем Ираке.

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Государственный департамент приказал правительственным чиновникам, которые не являются чрезвычайными, покинуть Ирак из-за «обострения региональной напряженности», а Пентагон разрешил членам семей военных добровольно покинуть места расположения по всему Ближнему Востоку, сообщил телеканалу представитель оборонного ведомства.

Вечером среды, 11 июня, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что американцам посоветовали покинуть регион, «потому что это может быть опасное место, и мы увидим, что будет».

Он также повторил, что США не хотят, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие, сказав: «Мы этого не позволим».

В четверг, 12 июня, отвечая на вопрос журналиста о неизбежности израильского удара по Ирану, Трамп ответил: «Ну, я не хочу говорить „неизбежный“, но похоже, что это вполне может произойти».

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Тем временем министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил журналистам в среду, что если переговоры по ядерной программе провалятся и «нам будет навязан конфликт», Корпус стражей Исламской революции «нацелится на все американские базы в странах пребывания».

Источник, знакомый с ситуацией, и американский чиновник сообщили CBS News, что администрация Трампа рассматривает варианты поддержки военных действий Израиля, не возглавляя их. Эти варианты могут включать дозаправку в воздухе или обмен разведывательными данными.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что варианты вряд ли будут включать прямое участие американских бомбардировщиков B-2, которые несут бомбы такого типа, которые могут пробить глубокие подземные укрепленные объекты Ирана по обогащению урана в Фордо и Натанзе. Без такого типа удара американских бомбардировщиков B-2 маловероятно, что военные действия Израиля могли бы уничтожить подземные части иранской программы, поэтому считается, что самостоятельные военные действия Израиля ограничены в его возможностях полностью ликвидировать программу.

Американский чиновник заявил, что США могут помочь защитить Израиль от иранских баллистических ракет в случае контратаки, как это было во время двух эпизодов взаимного взаимодействия между Ираном и Израилем в апреле 2024 года и октябре 2024 года.

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Британская организация морской торговли в среду посоветовала судам быть осторожными в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе — трех ключевых водных путях для мировой торговли нефтью — из-за «роста напряженности в регионе, который может привести к эскалации военной деятельности».

Израильские чиновники и спикеры Белого дома отказались от комментариев.

Напомним, США начинают частичную эвакуацию из посольства в Багдаде и позволяют добровольный отъезд семей военнослужащих из ряда объектов на Ближнем Востоке