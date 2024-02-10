Израиль готовит большую операцию на юге Сектора Газы — СМИ

Израиль готовится провести новую крупную военную операцию в Секторе Газа, на этот раз она будет проводиться в городе Рафах, расположенном на юге региона у границы с Египтом.

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Об этом сообщает The Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии предоставить план эвакуации населения и уничтожение батальонов боевиков движения ХАМАС.

"Невозможно достичь цели войны по уничтожению ХАМАСа, оставив их четыре батальона в Рафахе. С другой стороны, очевидно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зон боевых действий", — заявили в канцелярии премьера Израиля.

Издание сообщает, что в районе Рафаха может находиться 1,3 млн палестинцев, ранее эвакуировавшихся из северной части сектора Газа. Большая часть остается в палаточных лагерях или приютах ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что половину населения Сектора Газа эвакуировали к границе с Египтом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израильская армия за неделю уничтожила треть боевиков ХАМАС.

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