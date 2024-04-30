Израиль готовит эвакуацию жителей Рафаха в преддверии возможной военной операции на юге Газа

ЦАХАЛ может готовиться к наземной операции на юге Сектора Газа.

Израиль готовится к эвакуации населения города Рафах на юге Сектора Газа в преддверии наземной военной операции.

Об этом пишет Newsweek.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, 30 апреля, во время встречи с семьями солдат, похищенных и убитых боевиками ХАМАС, отверг возможность прекращения огня с палестинскими боевиками до выполнения ключевых условий.

"О том, что мы остановим войну, не может быть и речи без расформирования четырех батальонов ХАМАС в Рафахе. Мы начали эвакуацию населения в Рафахе", - сказал Нетаньяху.

Однако генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Лаццарини возразил, что такая эвакуация продолжается.

Египетские официальные представители, проинформированные о планах Израиля о наступлении на Рафах, заявили 25 апреля, что израильская операция может начаться в ближайшие дни.

Накануне в среду, 24 апреля, руководители израильской армии и службы внутренней безопасности встретились с египетскими чиновниками в Каире для координации усилий, включая эвакуацию гражданских в "гуманитарные зоны" в другие части Сектора Газа.

Напомним, власти Израиля заявляли, что готовы пересмотреть свои планы по наземной операции в городе Рафах в контексте переговоров с ХАМАС об освобождении заложников.

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