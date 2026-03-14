Израиль готовит масштабное наступление на Ливан: цели уже известны
Целью операции является ликвидация военной инфраструктуры «Хезболлы» и может стать наибольшим вторжением с 2006 года.
Израиль расширяет наземную операцию в Ливане. Цель — захватить всю территорию к югу от реки Литани. Армия планирует уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы».
Об этом сообщили в Axios.
Операция может стать самой большой со времен войны 2006 года. Она усугубит эскалацию конфликта с Ираном.
Высокопоставленный чиновник объяснил: армия будет действовать как в секторе Газа. Солдаты будут разрушать здания с арсеналами «Хезболлы».
Причины эскалации
«Хезболла» выпустила более 200 ракет по Израилю. Атака была скоординирована с Ираном. Это заставило Израиль изменить планы.
«К этой атаке мы были готовы к прекращению огня в Ливане, но теперь масштабная операция неизбежна», — заявил чиновник.
Напомним, 13 марта Армия обороны Израиля объявила об отправке дополнительных подразделений к северной границе и мобилизации резервистов. В то же время, администрация президента США Дональда Трампа поддерживает подготовку к операции, но призывает Израиль избегать ударов по гражданской инфраструктуре.
Лидер “Хезболлы” Наим Касем отверг возможность дипломатического урегулирования и призвал к дальнейшему сопротивлению. Тем временем правительство Ливана заявило о готовности начать прямые переговоры с Израилем без предварительных условий.