Израиль готовит новые атаки по Ирану: Нетаньяху анонсировал, что "еще больше впереди"

Биньямин Нетаньяху / © AFP

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу и подтвердил начало широкомасштабной операции под названием «Восходящий лев».

Об этом он сообщил в социальной сети X.

Главной целью операции является нейтрализация ядерной и ракетной угрозы со стороны Ирана.

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По словам премьера, израильские силы уже уничтожили целый ряд стратегических объектов и ликвидировали высокопоставленных представителей военного руководства.

По его словам, за последние сутки израильские военные уничтожили «высших военных командиров, старших ученых-ядерщиков, важнейший объект по обогащению урана и значительную часть арсенала баллистических ракет» режима в Тегеране.

«Еще больше впереди. Режим не знает, что его ударило или что его ударит», — написал Нетаньяху в X (Twitter).

Напомним, Иран осуществил массированный запуск десятков баллистических ракет по территории Израиля в ответ на атаку.

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Израильское издание Haaretz со ссылкой на службы экстренной помощи сообщает, что в результате ракетных обстрелов по Тель-Авиву пострадали по меньшей мере 15 человек, один из них находится в состоянии средней тяжести.

Также местные СМИ сообщают о взрывах, прогремевших в Иерусалиме, где также объявлена воздушная тревога.

В то время, как Clash Report сообщил о заявлении Ирана об уничтожении двух истребителей F-35 и обилии израильских беспилотников, представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи категорически опроверг эту информацию.

«Иранские СМИ лгут», — написал он в соцсетях, опровергая информацию о якобы сбитом самолете и захваченном пилоте.

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