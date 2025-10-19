Эскалация на Ближнем Востоке

Реклама

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил провести военную операцию, направленную против террористических объектов в Секторе Газы.

Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Согласно информации издания, Нетаньяху созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, в котором приняли участие министр обороны и руководители силовых структур.

Реклама

Причиной стала очередная эскалация — нарушение условий перемирия боевиками движения ХАМАС.

Дата публикации 17:27, 19.10.25 Количество просмотров 28 Израиль возобновил удары по Газе и обвинил ХАМАС в атаке

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила серию авиаударов по центральным районам Сектора Газа, о чем сообщали СМИ 19 октября.

А накануне США предупредили о возможном срыве перемирия в Газе из-за действий ХАМАС. Вашингтон обвинил ХАМАС в невыполнении условия мирного плана.