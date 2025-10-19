ТСН в социальных сетях

Мир
181
1 мин

Израиль готовит удар по ¦ХАМАС после обстрелов — Нетаньяху созывает военное совещание

Израиль планирует операцию после нарушения перемирия.

Юлия Абрамова
Эскалация на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил провести военную операцию, направленную против террористических объектов в Секторе Газы.

Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Согласно информации издания, Нетаньяху созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, в котором приняли участие министр обороны и руководители силовых структур.

Причиной стала очередная эскалация — нарушение условий перемирия боевиками движения ХАМАС.

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила серию авиаударов по центральным районам Сектора Газа, о чем сообщали СМИ 19 октября.

А накануне США предупредили о возможном срыве перемирия в Газе из-за действий ХАМАС. Вашингтон обвинил ХАМАС в невыполнении условия мирного плана.

181
