Израиль готовится к новой фазе войны с ХАМАСом: возможно полномасштабное вторжение в Газу

Окончательное решение еще не принято — в Израиле ждут результатов переговоров о новом соглашении с ХАМАС.

После двух месяцев прекращения огня израильская армия рассматривает планы новой наземной кампании в секторе Газа. Среди сценариев полная военная оккупация анклава, которая может длиться месяцами. По информации израильских и американских источников, речь идет не только об активных боевых действиях, но и о контроле над гуманитарной помощью, эвакуации гражданского населения и нацелении на лидеров ХАМАС.

Об этом пишет The Washington Post.

Окончательное решение еще не принято — в Израиле ждут результатов переговоров о новом соглашении с ХАМАС. Но если реализуют максималистскую стратегию, война, которая уже длится 17 месяцев, может выйти на новый уровень эскалации. В результате боевых действий, по данным Министерства здравоохранения Газа, погибли более 50 тысяч палестинцев, из них более половины — женщины и дети. Израиль потерял более 400 военных.

Бывший заместитель командующего армейским подразделением Газа Амир Авиви заявил, что новая фаза войны может начаться уже в скором времени.

"Планы решительны. Будет полномасштабная атака, и они не остановятся, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен".

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По его словам, на решение Израиля повлияли не только изменения в оборонном командовании, но и смена администрации в США: приход Дональда Трампа дает Израилю большую свободу действий.

"Это предложение все еще на столе", — отметил один из израильских чиновников. — "Но мы вернулись к переговорам другими способами — под огнем".

По оценкам официальных лиц, почти все 24 боевых батальона ХАМАС уже уничтожены, но чтобы завершить ликвидацию остатков группировки, Израиль, вероятно, вынужден будет содержать анклав, что значительно повышает риски.

В прошлом году израильское военное командование выступало против контроля за распределением гуманитарной помощи, однако сейчас позиция изменилась. Израильские чиновники предупредили международные организации, что вся будущая помощь будет направлена через новые логистические центры под контролем армии.

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Обновленное военно-политическое руководство Израиля, в том числе министр обороны Исраэль Кац и начальник штаба Эяль Замир, демонстрирует готовность к более жесткому курсу. Удары последних дней по чиновникам ХАМАСа, в том числе руководителям министерств в Газе, стали сигналом эскалации. Кац публично пригрозил не только временной оккупацией, но и возможной аннексией территорий, если ХАМАС не пойдет на уступки по отношению к заложникам: "Чем больше ХАМАС будет упираться, тем больше территорий он потеряет".

По словам израильских аналитиков, политическая ситуация и поддержка со стороны США открыли путь для такого изменения стратегии. Нынешнее руководство армии в отличие от предыдущего менее сдержано и больше склоняется к применению максимальной силы.

Напомним, в среду, 19 марта, Армия обороны Израиля возобновила наземные операции в центральной и южной части сектора Газа.