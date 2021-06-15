Израиль готовится к новой вспышке боевых действий: по всей стране развернут "Железный купол"

Кроме того, полицию привели в состояние повышенной готовности, в Иерусалим направили подкрепление из более 2 000 человек.

Армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране. Повышенные меры безопасности вызваны возможной эскалацией на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Ситуация в палестинской среде нестабильна, и мы готовы к новой вспышке боевых действий", — заявил начальник штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

Кроме того, армия развернула батареи ракет-перехватчиков "Железный купол" по всей стране и направила подкрепление на Западный берег. Кроме того, полицию привели в состояние повышенной готовности, в Иерусалим направили подкрепление из более 2 000 человек.

Меры были усилены после того, как группировка ХАМАС предупредила о возобновлении насилия, если марш будет проведен.

Отмечается, что этот марш станет первым серьезным испытанием для нового правительства во главе с Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны Сектора Газа.

Напомним, что в ночь на 21 мая после 11 дней боевых действий началось перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС, контролирующим Сектор Газа. Сейчас стороны соблюдают режим прекращения огня.

В период с 10 по 21 мая в результате ракетных ударов и артиллерийского обстрела со стороны Израиля погибли 254 палестинца, в том числе 66 детей и несколько боевиков. В то же время 12 израильтян погибли в результате атаки со стороны Газы.

Новости мира: несколько часов назад вступило в силу перемирие между Израилем и Cектором Газа

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку