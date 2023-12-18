Израиль готовится к операции на юге Ливана против "Хезболлы" — The Times

Армия обороны Израиля хочет оттеснить "Хезболлу" к реке Литани, примерно в 20 км от границы.

Израиль может начать наземную войну на юге Ливана против группировки "Хезболла".

Об этом пишет "Гордон", ссылаясь на британское издание The Times.

Армия обороны Израиля стремится отбросить войска "Хезболлы" к реке Литане, примерно в 20 километрах от израильской границы. Израиль обеспокоен тем, что север страны может пострадать от атаки, подобной произошедшей 7 октября.

"Случившееся на юге ничто по сравнению с тем, что они могут сделать здесь. Доктрина Израиля состоит в том, чтобы перевести войну на другую сторону", — сказал The Times старший офицер израильской армии.

Правительство Израиля обсуждает, насколько большой угрозой для страны является "Хезболла". Министр обороны Израиля Йоав Галлант считает, что страна должна и дальше усиливать сдерживание на севере. В этом месяце Галлант объявил, что "Хезболла" должна переместить свои силы к северу от реки Литани.

"Мы хотим восстановить мир, и мы сделаем это посредством соглашения или силой со всеми вытекающими из этого последствиями", — сказал Галант.

Ранее стало известно, что Израиль и боевики ХАМАС готовы договариваться о новом перемирии для освобождения заложников, удерживаемых террористами.

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