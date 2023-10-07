Израиль готовится к применению тяжелой бронетехники в секторе Газы

Вероятно, армия Израиля приступит к наземной операции на территории, с которой было совершено вторжение боевиков ХАМАС в страну.

После воздушных ударов, которые наносит израильская армия по боевикам палестинской группировки ХАМАС в Секторе Газы, в ход пойдет тяжелая бронетехника.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Министерства обороны Израиля.

Представитель израильской армии предупредил граждан страны, проживающих недалеко от сектора Газы, чтобы они не покидали укрытия.

В заявлении сказано, что авиация наносит воздушные удары по Сектору Газы, после чего армия продолжит использовать "тяжелые наземные средства".

"Наша цель состоит в том, чтобы все террористы были уничтожены, чтобы все общины были освобождены от террористов", – говорится в заявлении ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

Вероятно, после ударов с воздуха армия Израиля приступит к наземной операции в Секторе Газы.

Напомним, 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газы обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Отряды боевиков вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения.

ТСН.ua собрал последние новости из эпицентра событий.

Читайте также: