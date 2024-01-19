Израиль хочет контролировать безопасность в Секторе Газа после уничтожения ХАМАС — Нетаньяху

Вместе с тем Израиль будет признавать гражданские власти Газы.

Несмотря на призывы Соединенных Штатов, власти Израиля планируют контролировать безопасность на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа по окончании операции против боевиков ХАМАС и не согласятся на полное управление палестинскими автономиями.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, информирует Bloomberg.

"Это обязательное условие, и оно противоречит идее суверенитета. Каждый клочок покидаемой территории становится местом, откуда против нас может быть реализован ужасный терроризм", — сказал Нетаньяху.

Он заявил, что все проинформировал Соединенные Штаты о своей позиции и, по его словам, "затормозил" попытки навязать Израилю реальность, которая повредит его стране.

"Премьер-министр Израиля должен уметь сказать "нет" — даже самым близким друзьям", — сказал Нетаньяху.

Кроме того, Нетаньяху отметил, что признает гражданские власти Газы, что "не проповедует и не учит уничтожению государства Израиль и не посылает террористов в Израиль". Он сказал: "Я был бы счастлив, если бы мы смогли найти жителей Газы, которые сделают это", намекая, что не примет Палестинскую администрацию.

Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль хочет увеличить оборонный бюджет, при этом одной из целей является обеспечение военного производства.

Кроме того, мы ранее информировали, что из Египта в Израиль пытались прорваться вооруженные люди.

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