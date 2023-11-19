"Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников" — The Washington Post

В армии Израиля заявили, что расширяют операции в секторе Газа.

Правительство Израиля и руководство террористической организации ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня и освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в секторе Газа.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

По данным издания, ХАМАС заявил о готовности освободить 87 заложников: среди них 53 женщины и ребенка, а также 34 иностранца.

Израиль должен сделать пятидневную паузу в боевых действиях в секторе Газа и освободить палестинских женщин-узников, а также несовершеннолетних из израильских тюрем.

"Несмотря на это, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг "множество ложных сообщений" о предстоящих соглашениях об освобождении заложников. Он также подчеркнул, что "пока" таких договоренностей нет, сообщает Times of Israel", — говорится в сообщении.

В то же время официальный представитель Совета национальной безопасности Адриен Уотсон отрицает новость The Washington Post.

"На данный момент "соглашения нет", но США продолжают усиленно работать над тем, чтобы договоренности между Израилем и ХАМАС были достигнуты", — написала она.

Война на Ближнем Востоке: что известно

В армии Израиля заявили, что расширяют операции в Секторе Газа, в частности, в районах Зейтуна города Газа и в Джабалии.

Президент США Джо Байден считает, что во время современных войн в Европе и на Ближнем Востоке мир переживает переломный момент, когда принятые решения будут определять направление для будущих поколений.

Совет национальной безопасности Израиля планирует на следующей неделе обсудить законопроект, который позволит восстановить в стране смертную казнь.

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