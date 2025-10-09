Сектор Газы / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и группировка ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

Он заявил, что первая стадия предусматривает отвод войск на согласованную линию разграничения, а также освобождение всех заложников.

«Я очень горжусь тем, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, и Израиль отведет свои войска на согласованную линию как первые шаги в крепкий, крепкий и вечный мир», — заявил Трамп.

Кроме того, президент США отметил, что ко всем сторонам будут «относиться справедливо».

«Это большой день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех окружающих наций и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы сделать это историческое и беспрецедентное событие», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры по освобождению заложников и прекращению войны в Газе проходят успешно.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у ХАМАС остается всего несколько дней, чтобы договориться об освобождении заложников. В противном случае группировка будет разоружена — дипломатическим или военным путем.