Израиль и ХАМАС согласились на прекращение огня в Газе и освобождение заложников — CNN

Сколько заложников освободят боевики ХАМАС во время первого этапа заключенного соглашения.

Израиль и ХАМАС договорились о соглашении приостановить боевые действия в Газе и постепенно освободить заложников и палестинских заключенных.

Об этом сообщает CNN на собственных источниках.

Реализация соглашения между Израилем и ХАМАСом предположительно начнется в воскресенье, 19 января.

Что известно о соглашении

Ожидается, что ХАМАС освободит 33 заложника во время первого этапа. В то же время из израильских тюрем планируют выпустить сотни палестинских заключенных, в том числе осужденных за убийство израильтян.

"Освобождение заложников станет первым этапом соглашения. Переговоры по достижению второй фазы, цель которой – положить конец войне, начнутся на 16-й день ее реализации. Вот что известно о потенциальном соглашении", — говорится в материале CNN.

Гражданским в Газе позволят вернуться на север региона, израильские войска частично отступят.

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что ХАМАС готов добиться прекращения огня в секторе Газа. Решение было принято на фоне прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

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