Израиль и "Хезболла" договорились о перемирии: когда начнется

Хезболла (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Израиль и ливанская группировка «Хезболла» достигли договоренности о прекращении огня, которое должно начаться в пятницу, 19 июня, в 16:00 по местному времени.

Об этом сообщают агентства Reuters и Associated Press со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

Перемирие Израиля с «Хезболла» — что известно

Представитель правительства США в комментарии Reuters подтвердил факт заключения соглашения. В то же время, источники Associated Press — двое чиновников с Ближнего Востока и представитель США — уточнили, что в режим прекращения боевых действий присоединяются Иран и «Хезболла».

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Ситуация в регионе остается напряженной: еще накануне сообщалось, что стороны отменили переговоры по поводу перемирия. В течение ночи с 18 на 19 июня израильская армия продолжала наносить удары по целям на юге и востоке Ливана. В свою очередь, «Хезболла» заявляла о «ожесточенных боях».

По официальным данным сторон, последствия последнего обострения значительны. Министерство здравоохранения Ливана подтвердило гибель не менее 21 человека, а Израиль сообщил о потере четырех своих военнослужащих.

Это не первая попытка остановить конфликт. Предыдущее перемирие между Израилем и Хезболлой было объявлено 4 июня, однако оно продержалось всего три дня, после чего боевые действия возобновились.

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Напомним, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не будет выводить свои войска из южного Ливана. Это произошло после объявления о прекращении огня между США и Ираном, которое, по имеющейся информации, также предполагает завершение боевых действий против «Хезболла».

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К слову, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран не сможет получить ядерное оружие независимо от того, будет ли заключено международное соглашение вокруг иранской ядерной программы.

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