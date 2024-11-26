Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня — Reuters

Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня. Прекращение огня с Ливаном настанет завтра между 4:00 и 6:00 утра по местному времени.

Об этом пишет Reuters.

Условия соглашения, по данным СМИ, следующие:

Израиль полностью выводит войска из Ливана в течение 60 дней

"Хезболла" отводит свои формирования к северу от ливанской реки Литани

На границе Израиля с Ливаном находятся 10 000 ливанских военных

США и другие страны усилят боеспособность ливанской армии

В случае нарушения соглашения, Израиль будет иметь право осуществлять операции на территории Ливана, при условии предварительных консультаций с США

Ранее израильские чиновники заявили, что "соглашение о прекращении войны близится, хотя некоторые вопросы остаются нерешенными". Два высокопоставленных ливанских чиновника выразили сдержанный оптимизм, даже несмотря на то, что Израиль продолжает обстрелы из авиации, а "Хезболла" – ракетные удары.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, убив около 1200 человек и захватив около 250 заложников, более сотни из которых до сих пор находятся в плену.

Израиль в ответ приступил к военной операции против боевиков. Впоследствии конфликт распространился на Ливан — ЦАХАЛ начал также уничтожать боевиков "Хезболлы", которые пообещали бороться против Израиля из-за его военной операции в секторе Газа.

Группировка "Хезболла" является одновременно и политической партией в Ливане, и вооруженной группировкой. США признали террористической организацией всю структуру "Хезболлы", в Евросоюзе террористическим считают только военизированное подразделение.