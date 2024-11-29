Израиль и "Хезболла" обвинили друг друга в нарушении перемирия — Reuters

Израиль обстрелял пограничники Ливана по прибытии неизвестных автомобилей.
Израиль и террористическая группировка "Хезболла" обвинили друг друга в нарушении перемирия, согласованном сторонами накануне.
Об этом пишет Reuters.
Военные Израиля заявили, что в несколько районов южного Ливана прибыли "подозрительные" автомобили и заявили, что это нарушение условий перемирия.
В то же время в Ливане заявили, что Израиль обстрелял "мирных жителей, возвращавшихся домой". В частности, сообщается, что Израиль обстрелял шесть районов в пограничной полосе.
В свою очередь, в Израиле настаивают, что приезд автомобилей в указанную зону был нарушением условий перемирия.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня.
Кроме того, мы ранее информировали, что Нетаньяху предупредил "Хезболлу" об ответе в случае попытки нарушить перемирие.
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