Израиль и "Хезболла" обвинили друг друга в нарушении перемирия — Reuters

Израиль и террористическая группировка "Хезболла" обвинили друг друга в нарушении перемирия, согласованном сторонами накануне.

Об этом пишет Reuters.

Военные Израиля заявили, что в несколько районов южного Ливана прибыли "подозрительные" автомобили и заявили, что это нарушение условий перемирия.

В то же время в Ливане заявили, что Израиль обстрелял "мирных жителей, возвращавшихся домой". В частности, сообщается, что Израиль обстрелял шесть районов в пограничной полосе.

В свою очередь, в Израиле настаивают, что приезд автомобилей в указанную зону был нарушением условий перемирия.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня.

Кроме того, мы ранее информировали, что Нетаньяху предупредил "Хезболлу" об ответе в случае попытки нарушить перемирие.

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