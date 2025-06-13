Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, Тегеран – ответил: онлайн-трансляция

Израиль нанес удары по Ирану / © Getty Images

Реклама

В ночь на 13 июня Израиль нанес воздушные удары по Ирану.По поступающей информации, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала комбинированное превентивное наступление. Основной целью операции является нейтрализация ядерной программы Тегерана и "ответ на длительную агрессивную политику иранского режима в отношении Израиля".

Эта масштабная операция, по словам премьер-министра Беньямин Нетаньяху, направлена на ключевые объекты, связанные с разработкой ядерного оружия в Иране, а также на "устранение иранской угрозы самому существованию Израиля". Детали относительно конкретных целей и последствий ударов пока уточняются.

В свою очередь, Иран объявил, что будет атаковать в ответ и запустил сотни дронов по Израилю.

Реклама

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, где рассказывает, что прямо сейчас происходит между странами и грозит ли это еще одной большой войной.