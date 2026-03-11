Израиль и Иран начали новую волну обмена ударами

Обстрел Тегерана / © из соцсетей

Израиль начал вторую волну ударов по столице Ирана Тегерану, а также атаковал пригород Бейрута в Ливане. В то же время, Иран запустил ракеты в сторону территории Израиля.

Об этом сообщает ЦАХАЛ.

В Силах обороны Израиля отметили, что параллельно с ударами по Ирану израильские военные приступили к серии атак по Бейруту.

В частности, речь идет об ударах по инфраструктуре «Хезболла» в районе Дахия в пригороде ливанской столицы.

Во время предыдущей волны ударов во вторник израильские военные атаковали Тегеран и иранский город Тебриз. По данным армии, были поражены «командные центры, где находились агенты иранского террористического режима».

В то же время в ЦАХАЛ сообщили о ракетных обстрелах со стороны Ирана.

«Обнаружены ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в сообщении.

Израильские военные добавили, что противовоздушная оборона работает над перехватом ракетной угрозы.

«Системы обороны работают, чтобы перехватить угрозу», — отметили в армии.

Ранее сообщалось, что разведка США зафиксировала признаки минирования Ираном Ормузского пролива.

Мы ранее информировали, что Украина отправила специалистов в три страны Ближнего Востока для противодействия иранским «шахедам».