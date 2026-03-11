- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 1 мин
Израиль и Иран начали новую волну обмена ударами
Израильские военные сообщили об ударах по инфраструктуре «Хезболлы», в то время как системы ПВО работают над перехватом ракет, выпущенных из Ирана.
Израиль начал вторую волну ударов по столице Ирана Тегерану, а также атаковал пригород Бейрута в Ливане. В то же время, Иран запустил ракеты в сторону территории Израиля.
Об этом сообщает ЦАХАЛ.
В Силах обороны Израиля отметили, что параллельно с ударами по Ирану израильские военные приступили к серии атак по Бейруту.
В частности, речь идет об ударах по инфраструктуре «Хезболла» в районе Дахия в пригороде ливанской столицы.
Во время предыдущей волны ударов во вторник израильские военные атаковали Тегеран и иранский город Тебриз. По данным армии, были поражены «командные центры, где находились агенты иранского террористического режима».
В то же время в ЦАХАЛ сообщили о ракетных обстрелах со стороны Ирана.
«Обнаружены ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в сообщении.
Израильские военные добавили, что противовоздушная оборона работает над перехватом ракетной угрозы.
«Системы обороны работают, чтобы перехватить угрозу», — отметили в армии.
Ранее сообщалось, что разведка США зафиксировала признаки минирования Ираном Ормузского пролива.
Мы ранее информировали, что Украина отправила специалистов в три страны Ближнего Востока для противодействия иранским «шахедам».