Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Израиль и Палестина согласились на перемирие в Секторе Газа — СМИ

Дата публикации
Просмотры
4413
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Израиль и Палестина согласились на перемирие в Секторе Газа — СМИ

Фото: Associated Press

По словам премьера, Израиль достиг своих целей в Секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время встречи с руководителями южных муниципалитетов страны заявил, что цель операции "Рассвет" была достигнута, нет смысла ее продолжать.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Лапид заявил, что его страна достигла своих целей за три дня боев в Газе против палестинского исламского джихада.

"Нет необходимости продолжать операцию "Рассвет", начатую в эту пятницу (5 августа — ред.)", — сказал он.

Напомним, 5 августа Армия обороны Израиля начала военную операцию "Рассвет" в Секторе Газа против террористической организации "Исламский джихад".

В тот же день территорию Израиля атаковали ракетами из Сектора Газа. Поэтому ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4413
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация