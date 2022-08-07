Израиль и Палестина согласились на перемирие в Секторе Газа — СМИ

По словам премьера, Израиль достиг своих целей в Секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время встречи с руководителями южных муниципалитетов страны заявил, что цель операции "Рассвет" была достигнута, нет смысла ее продолжать.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Лапид заявил, что его страна достигла своих целей за три дня боев в Газе против палестинского исламского джихада.

"Нет необходимости продолжать операцию "Рассвет", начатую в эту пятницу (5 августа — ред.)", — сказал он.

Напомним, 5 августа Армия обороны Израиля начала военную операцию "Рассвет" в Секторе Газа против террористической организации "Исламский джихад".

В тот же день территорию Израиля атаковали ракетами из Сектора Газа. Поэтому ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа.