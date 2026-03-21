ТСН в социальных сетях

Израиль и США готовят новую волну атак на Иран: обещают уничтожить все угрозы

Министр обороны Израиля обещает «не останавливаться, пока не будут достигнуты все цели».

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Исраэль Кац

Исраэль Кац / © Associated Press

Американо-израильские удары по Ирану усилятся на этой неделе. Цель Тель-Авива — достичь всех поставленных целей.

Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац, сообщает The Times of Israel.

«На этой неделе интенсивность ударов, которые Армия обороны Израиля и американские военные будут наносить против иранского террористического режима и инфраструктуры, на которую он опирается, значительно возрастет», — заявил глава Минобороны Израиля.

По его словам, страна «решительно настроена продолжать атаки против иранского террористического режима, обезглавливать его командиров и препятствовать стратегическим возможностям». Кац подчеркнул, что операция будет продолжаться — пока «не будет устранена угроза безопасности» Государства Израиль и «интересам США в регионе».

«Мы не остановимся, пока не будут достигнуты все военные цели», — добавил Исраэль Кац.

Как сообщалось, союзник Израиля — США — не исключают жесточайшего сценария по Ирану. Американский посол ООН Майк Уолц отмечает, что «все варианты» по развертыванию войск Соединенных Штатов на территории Ирана остаются возможными. Впрочем, в настоящее время, говорит он, уничтожение ядерных объектов из воздуха или моря остается «лучшим вариантом».

Количество просмотров
245
Следующая публикация

