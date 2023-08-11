Израиль и Украина на грани дипломатического скандала: в чем причина — СМИ

Отсутствие военной помощи от Израиля, несмотря на участие представителя страны в заседаниях в формате Рамштайн, якобы вызвало подозрения и напряженность в межгосударственных отношениях.

Для граждан Израиля может быть упразднен безвизовый въезд в Украину, а представителю этой страны запретят присутствие на дипломатических встречах министров обороны в формате Рамштайн. Такое решение, якобы, планирует инициировать Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает NV со ссылками на информированные источники, близкие к одному из членов СНБО.

Причинами такого шага якобы является нежелание Тель-Авива помогать Украине оружием, а также недружественное отношение к украинским беженцам в этой стране, для которых прекратили программу медицинского страхования.

Кроме того, по данным источника NV, существует подозрение, что важная информация из встреч в формате Рамштайн попадает к третьим лицам через посредство представителя Израиля.

В официальном ответе на запрос издания в СНБО ответили, что не уполномочены комментировать информацию, которая "не задокументирована Аппаратом СНБО". Отечественный МИД оставил запрос без ответа.

Спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко в комментарии изданию ответил, что в МИДе пока не подтверждают эту информацию.

Напомним, ранее украинское посольство в Израиле обвинило действующее правительство этой страны во главе с Беньямином Нетаньяху в налаживании тесного сотрудничества с Российской Федерацией.

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